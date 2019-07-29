مشاركة ناجحة لـ«تراث الإمارات» في مهرجان ليوا للرطب

المصدر: أبوظبي - وام

اختتم نادي تراث الإمارات، أمس، مشاركته في النسخة 15 من مهرجان ليوا للرطب، الذي نظمته لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي خلال الفترة من 17 إلى 27 يوليو الجاري.

جاءت مشاركة النادي في المهرجان لتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، بالمشاركة في الأنشطة الثقافية والتراثية في الدولة ودعمها، ورفع مستوى الوعي بها، وهو ما يتماشى مع أهداف واستراتيجية النادي التي تسير عليها فعالياته وأنشطته.

وجذب جناح النادي المشارك في أيام المهرجان الأنظار بما قدمه من تعريف بمفردات التراث الإماراتي عن طريق الورش العملية الحية، كالورش النسائية التي تختص بالمشغولات اليدوية من سدو وتلي وخوص وغزل وغيرها، والورش البحرية اليومية التي عرفت الجمهور باللؤلؤ واستخراجه ومهارات الغوص وأدواته وغير ذلك من تفاصيل التراث البحري للدولة.

وقدم الجناح دوراً توثيقياً قام به مركز زايد للدراسات والبحوث التابع للنادي، حيث عرض الكتب والإصدارات التي توثق للتراث والتاريخ والشعر الإماراتي ضمن معرضه في الجناح، بجانب تنظيمه معرضاً لصور المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.