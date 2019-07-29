«سفراء روائع» إلى أمريكا للتدريب على الفنون الأدائية

المصدر: دبي - البيان

توجه 28 طالباً وطالبة من «سفراء روائع» إلى الولايات المتحدة، للمشاركة في برنامج تدريبي على مدى أسبوعين، في أكاديمية تميز الشباب المسرحي (YES)، التي تقدم للشباب حول العالم، التدريب على أنواع الفنون الموسيقية والمسرحية الأمريكية، كما توفر برامجها الخبرة والدعم للشباب الطموحين، الذين يمتلكون مواهب فنية إبداعية.

وقالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة بوزارة التربية والتعليم «سعدنا كثيراً بالمردود الإيجابي من برنامج «سفراء روائع» في العام الماضي، من خلال التوجهات والأفكار المطورة، ولا شك في أن الاطلاع على الثقافات المغايرة، وبناء جسور التواصل مع المجتمعات الفنية المختلفة، ونتوقع أن تظهر الإسهامات والتأثيرات الإيجابية لسفراء روائع، الذين أتيحت لهم فرصة المشاركة في هذا البرنامج المميز قريباً، سواءً في نطاق محيطهم أو كامل مجتمعهم».