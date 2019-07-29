طالب «أكاديمية الفجيرة» يفوز بمسابقة بيانو دولية في إسبانيا

المصدر: الفجيرة - البيان

فاز طالب أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، موراي وانــج، من قــسم الموسيقى، تخصص بيانو، بمسابقة البيـــانو الدولية للموسيقى للشباب، التي أقيمت في مدينة مرسية الإسبانية أخيراً، بمشاركة عازفين من كافة دول العالم.

وكان الطالب مورانج وانج، الذي يشرف عليه ألدو دوتو، أستاذ البيانو في الأكاديمية، قد فاز بالمركز الأول في بطولة «استرديلا العالمية للبيانو»، التي أقيمت في مدينة استــرديلا بمقاطعة ميلان في إيطاليا، بمشاركة عربية وحيدة من قبل أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.

وأشاد علي عبيد الحفيتي، مدير أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، بالإنجاز الذي حققه الطالب موراي وانج، الذي يتلقى العلوم الموسيقية في الأكاديمية، لافتاً إلى دور الأكاديمية في صقل مواهب طلابها وتأهيلهم أكاديمياً ضمن مناهج تعليمية متطورة تتوافق مع المناهج الدولية.