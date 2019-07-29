«كانون على الطريق» يلهم طلاب الجيل القادم من صنّاع القصص

المصدر: دبي - البيان

أعلنت كانون الشرق الأوسط، إطلاق برنامج «كانون على الطريق» في كل من الإمارات والسعودية ولبنان.

ويستهدف البرنامج الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عاماً، ويعمل على توفير حلول تنسجم مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والرامي إلى تعزيز فرص الطلاب بالحصول إلى التعليم الجيد والقائم على الابتكار.

وبهدف إطلاق البرنامج وتقديمه للشباب، تشاركت كانون مع «كيدزانيا» في دبي مول حيث استضافت جلستين أخيراً فيما ستقام جلسة ثالثة بتاريخ 19 أغسطس المقبل احتفاءً باليوم العالمي للتصوير.

وفيما يتعلق بمناطق برنامج «كانون على الطريق» الأربع، ستسلط «أكاديمية كانون للصغار» الضوء على تعليم التصوير الفوتوغرافي من خلال منهجية السرد القصصي، حيث سيتعلم الطلاب كيفية التقاط الصور لإعداد قصة مصورة لوسائل التواصل الاجتماعي بإضافة مؤثرات بصرية وتعليقات من مخيلتهم وإبداعهم.

كما ستسلط الجلسة الضوء على موضوعات ذات أهمية عالمية تتناول مسائل الحفاظ على الأمان أثناء الخوض في عالم الإنترنت واستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي والتركيز على مشاركة المحتوى بأمان والحد من حالات التنمر.