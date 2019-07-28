«كلمة» يصدر ترجمة لـ«البكتيريا»

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ترجمة كتاب «البكتيريا» لمؤلفه سيباستيان إيميس، والذي نقله إلى اللغة العربيّة أمين الأيوبي.

ويتناول الكتاب موضوع البكتيريا، التي تعد من المخلوقات التي ظهرت مبكراً على سطح الأرض، فوجودها سابق لوجود البشر، وهي موجودة في معظم الأماكن على هذا الكوكب، ويُمكنها العيش في أوساط وبيئات مُختلفة، كالتربة، والمحيطات، وداخل أجسام الكائنات الحيَّة.

وتحتلُّ البكتيريا دوراً رئيساً في النظام البيئي، فهي مُهمة جداً للبقاء على قيد الحياة، وتُسهم في العديد من المجالات الحياتية، كالزراعة، إذْ إنَّ للبكتيريا دوراً مُهماً في تحلُّل المواد العُضوية، وزيادة خُصوبة التربة، وتثبيت النيتروجين بالتربة، وفي الصناعة، إذ تُستخدم في الكثير من المجالات الصناعية.