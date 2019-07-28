«الغيبوبة».. رؤية مُبسّطة لقضايا اجتماعية مُعقّدة

المصدر: القاهرة - البيان

نقف في هذه الرواية المعنونة بـ«الغيبوبة» على رؤية مبسطة لقضايا اجتماعية في غاية التعقيد، ما بين عاطفة الحب وصراع المال والحضور الاجتماعي.

في هذه الرواية، يطرح المؤلف الدكتور عبد الرحيم درويش علاقة بين أستاذ جامعي وراقصة، تبدأ العلاقة من برنامج تلفزيوني ومداخلة بين الأستاذ الجامعي والراقصة تنتهي بطلب الزواج، لكن المقارنة بين الحالة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وفروق الوعي بين الشخصيتين، تظل هي السمة الأساسية المعقدة في هذا العمل، فيما تأتي العلاقة العاطفية بعد ذلك.

إلا أن الفكرة الرئيسة تدور حول التفاوت في الطبقات وفي المستوى الاقتصادي بين فئة أساتذة الجامعات وفئات أخرى مثل الفنانين والراقصات، وهو ما تتعجّب له الراقصة خلال المداخلة الهاتفية على الهواء.