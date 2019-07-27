مهرجان مسرحيات شكسبير ينطلق في بولندا

المصدر: وارسو - د ب أ

انطلق مهرجان شكسبير الثالث والعشرون في مدينة جدانسك البولندية الساحلية أمس، ويعتبر المهرجان واحداً من الفعاليات المسرحية الكبرى في العالم المخصصة للشاعر والمسرحي الإنجليزي، ويشهد المهرجان مشاركة فنانين من جميع أنحاء أوروبا. وعرض في افتتاح المهرجان مساء أمس مسرحية «كما تحبها» للممثلة المحلية والمخرجة المسرحية كريستينا جاندا.

أحداث

وسيكون أحد أبرز الأحداث لهذا العام، أداء فرقة «المسرح الألماني في برلين» لمسرحية «روما»، المأخوذة عن أربع مسرحيات لويليام شكسبير، المسرحي والشاعر الانجليزي الذي ألف ما يزيد على 30 مسرحية و158 قصيدة.

نسخة

وسيتمكن المشاهدون من مشاهدة نسخة راقصة من «ليدي ماكبث»، وإنتاج برؤية جديدة لمسرحية «روميو وجولييت» تقدمها فرقة مسرحية مقرها العاصمة الأرمينية يريفان، ومسرحية «تيتوس أندرونيكوس» للمخرج الكرواتي فوك توربيا.