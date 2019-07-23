اليابان تتيح تسلق جبل فوجي البركاني

المصدر: طوكيو - د ب أ

يتحول جبل «فوجي» أو «فوجي-سان» في اليابان على مدار شهرين فقط، إلى أحد أفضل الوجهات السياحية، التي يقصدها عشاق تسلق الجبال.

حيث يصل ارتفاع الجبل المدرج منذ 2013 على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، إلى 3776 متراً، وبفضل شكله القائم على منحدرات طويلة ومتساوية، يعتبر الجبل سهل التسلق نسبياً مقارنة بغيره من القمم ذات نفس الحجم.

وأعلنت طوكيو أخيراً، افتتاحها لمسارات التسلق في الجبل، والتي تستمر حتى 10 سبتمبر المقبل، علماً بأن الجبل يقصده سنوياً الآلاف من عشاق التسلق، ووفق الإحصاءات، فقد شهد موسم 2017 فقط، تسلق منحدرات الجبل البركاني نحو 285 ألف شخص. يذكر أنه جرى في 2014 إدخال رسوم تطوعية بقيمة ألف ين (أي نحو 9 دولارات)، بهدف حماية البيئة من التدفق الجماعي السنوي.