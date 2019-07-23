«جمعية الناشرين» تشارك في معرض هونغ كونغ للكتاب

المصدر: ■ الشارقة - البيان

شاركت جمعية الناشرين الإماراتيين، للمرة الأولى، في فعاليات معرض هونغ كونغ للكتاب، حيث بحثت مع ممثلي عدد من دور النشر والعاملين في الشأن الثقافي، سبل تعزيز حركة النشر والتوزيع بين الإمارات والصين.

جاءت مشاركة الجمعية، ضمن الفعاليات الثقافية للقنصلية الإماراتية في هونغ كونغ، وبهدف تعزيز الحضور الفاعل لدور النشر الإماراتية، في مختلف المحافل الثقافية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

لقاءات

وعقدت الجمعية لقاءات مع ممثلين عن المؤسسات الرسمية المعنية بالشأن الثقافي في هونغ كونغ، إلى جانب لقاءات مع اتحادات الناشرين في كل من سنغافورة والفلبين، بهدف تعزيز فرص التعاون الثقافي، وتوسيع آفاقه في المستقبل.

زيارة

وزارت نبيلة الشامسي قنصل عام الإمارات في إقليم هونغ كونغ، جناح الجمعية، والتقت أعضاء وفد الجمعية، وبحثت معهم سبل التعاون، وتوسيع مجالات التبادل الأدبي بين دور النشر الإماراتية والصينية. وأكدت نبيلة عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين دولة الإمارات وهونغ كونغ، في الكثير من المجالات، التي تشكل مصلحة حيوية للبلدين، لاسيما في المجالات الاقتصادية والثقافية، المرتكزة على أسس قوية من التعاون المثمر بين الشعبين الصديقين.

تعاون

وثمّن راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، دعوة القنصلية للمشاركة في المعرض، وأعرب عن شكره لقنصل عام الدولة في هونغ كونغ، مؤكداً أن هذه الدعوة تعكس مدى اهتمام وتعاون سفارات الدولة وقنصلياتها في تعزيز المشهد الثقافي والحضاري لدولة الإمارات، في مختلف المحافل الفكريّة على الصعيد الدولي.