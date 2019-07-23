الهند تستكشف القطب الجنوبي للقمر

أعلنت الهند أمس، إطلاق ثاني مهمة قمرية لها، بعد أن منحت الإذن لإطلاق مركبة فضائية غير مأهولة، من قاعدة لإطلاق المركبات الفضائية في رحلة إلى القمر. وتم إطلاق صاروخ طوله 44 متراً، يحمل المركبة «تشاندرايان 2»، الساعة 09:13 بتوقيت غرينتش، من قاعدة سريهاريكوتا جنوبي الهند.

ومن المتوقع أن تصل المركبة، التي تحتوي على مسبار وجوَّال، إلى المنطقة غير المستكشفة بشكل كبير في القطب الجنوبي للقمر، في 7 سبتمبر المقبل، وفقاً لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية. وتستهدف المهمة رسم خريطة لسطح القمر والبحث عن المياه، وفي حال نجاح المهمة التي تصل تكلفتها إلى 10 مليارات روبية (146 مليون دولار)، ستتمكن الهند من إجراء دراسات عن وجود مياه على القطب الجنوبي للقمر. ولم تهبط على سطح القمر سوى الولايات المتحدة وروسيا والصين. نيودلهي - د ب أ

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