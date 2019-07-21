«إشراقات شعرية» عن دار الشعر في مراكش

المصدر: دبي - البيان

صدر عن منشورات دار الشعر بمراكش، «إشراقات شعرية» الديوان الجماعي لمجموعة من الشعراء المغاربة الشباب، يقع في 112 صفحة من القطع المتوسط وزينه لوحة الفنان والخطاط لحسن الفرسيوي.

ديوان «إشراقات شعرية» يحمل رقم 1 ضمن سلسلة إبداع تشرف عليها الدار، فيما يتضمن قصائد الشعراء الذي سبق تتويجهم في جائزة دار الشعر بمراكش «أحسن قصيدة»، في دورتها الأولى والتي أعلنت نتائجها بموازاة انعقاد الدورة الأولى لمهرجان الشعر العربي (2017)، تتويجاً لمرور سنة على تأسيس دار الشعر بمراكش، والتي تأتي تفعيلاً لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين وزارة الثقافة والاتصال بالمــغرب ودائرة الثقافة في الشارقة.

26 إشراقة شعرية تضاف لمشهدنا الشعري المغربي الغني بمنجزه، جميعا يمثلون هذا المغرب العميق الذي ظل على الدوام يفرز أصواتاً خلاقة في جميع مجالات الإبداع الإنساني، وينتمي شعراء إشراقات الدورة الأولى إلى مدن: تاوريرت، العيون، تارودانت، طانطان، العيون، بوجدور، الدار البيضاء، دوار الحومة عمالة الفحص أنجرة، شيشاوة، مراكش، أيت ملول، القنيطرة، طنجة، الرحامنة، طاطا، بني ملال، شفشاون، تيفلت، الراشيدية، سلا، تالوين، أيت عبدي، جماعة تزارت، إقليم الحوز، وشاعر من دولة السنغال الشقيقة، يتابع دراسته في المغرب.