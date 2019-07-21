«كلمة» يُصدر ترجمة كتابات بودلير في الفن

المصدر: أبوظبي - البيان

ضمنَ كلاسيكيّات الأدب الفرنسيّ التي تصدر عن مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، صدرت ترجمة كتاب «ما وراء الرومنطيقيّة - كتابات في الفنّ» للشاعر الفرنسيّ شارل بودلير، ترجمها عن الفرنسية الشّاعر والأكاديميّ العراقيّ المقيم في باريس كاظم جهاد والجامعيّة والروائيّة التونسيّة أمّ الزين بنشيخة المسكيني، وراجع الترجمة ونقّحها وقدّم لها كاظم جهاد. بدأ الشاعر الفرنسيّ شارل بودلير Charles Baudelaire (1821-1867) الكتابة عن الفنّ التشكيليّ في الصحافة الثقافيّة من أجل العيش، ثمّ سرعان ما تحوّل نقد الفنون التشكيليّة لديه إلى شغف ومراس فكريّ متواصل.

مارس بودلير في هذا المضمار مختلف الأنماط، من متابعة التظاهرة الفرنسيّة المعروفة المتمثّلة في المعارض الجماعية السنويّة إلى المعرض الدوليّ الذي أقيم في باريس سنة 1855.