«معاً نقرأ ونكتب» في ندوة الثقافة والعلوم

المصدر: دبي - البيان

تفتتح ندوة الثقافة والعلوم أنشطة الدورة الصيفية «معاً نقرأ ونكتب» والتي تبدأ اعتباراً من اليوم وحتى 1 أغسطس المقبل، والموجهة لطلاب المرحلتين الثانوية والجامعية والشباب من الجنسين، وأفاد بلال البدور رئيس مجلس الإدارة أن الدورة تتضمن تدريباً على أنشطة متنوعة تشمل القراءة في مختلف المجالات، كما تجيب عن التساؤل الملح لدى كثير من المهتمين والشباب (متى وكيف وماذا نقرأ)، خاصة في ظل تنوع وتزايد المواد المعرفية الأدبية والفكرية والعلمية، وما يطرح من تخصصات دقيقة تتطلب توفر حصيلة معرفية ثرية وإلمام بمختلف العلوم، وخاصة في الجانب الأدبي على اعتبار أن الأدب من أهم أدوات المعرفة.

وأكد البدور على أن دورة القراءة الإبداعية ستسهم في إثراء الحصيلة المعرفية وخاصة لدى الشباب، كما أنها ستضيف الكثير من الخبرات لمتدربي ورشة مهارات الكتابة الإبداعية والتي سيكون لها نصيب بين متدربي الدورة، وكذلك هناك دورة للخط العربي (النسخ والرقعة) نظراً لمعاناة الكثير من الأجيال الشابة من تشوهات الخط وعدم إتقانه وسرعة الكتابة.

وسيحاضر في هذه الدورات الأستاذ علي عبيد الهاملي حول تجربته في القراءة والكتابة، ود. عيسى الحمادي مدير مكتب التربية لدول الخليج، وكذلك د. علي عبدالقادر الحمادي مدير جمعية حماية اللغة العـــربية، والكاتب ناصر عراق حول تجربته الروائية وأسس الكتابة الإبداعية والنجاح في العـــمل الأدبي، وسيــحاضر في دورة الخط الخطاط محمد نوري.