مؤسّسة الفكر العربي تصدر مُختارات من النثر الصيني

المصدر: دبي - البيان

يُواصل مشروع «حضارة واحدة» في مؤسّسة الفكر العربي، ترجمة روائع الأعمال الصينية إلى العربية، وذلك بالتعاون مع خبراء صينيّين في مجالات التدريس والبحث والترجمة.

ويندرج الكتاب الجديد «مُختارات من النثر الصيني في أسرتَيْ تانغ وسونغ»، لمؤلّفيه هان يوي وليو تسونغ يوان وغيرهما، وتعريب البروفيسورة تشي مينغ مين «ليلى»، في إطار هذا المشروع، ويحتوي الكتاب على 41 نصّاً نثرياً مميّزاً من فترة حُكم أسرتَي تانغ (618-907م)، وسونغ (960-1279م) المَلكيّتيْن في الصين.

وفي خلال هذه الفترة، برزَ نحو 60 شاعراً كبيراً، خلّفوا ما يُقارِب 50 ألف قصيدة، في حين أضاف النثر إلى أنواعِه القديمة، مثل الوثائق البلاطية، والرسائل الديوانية، والنصوص التذكارية والمنوّعات.