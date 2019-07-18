وفاة كاتب روايات الجريمة الإيطالي أندريا كاميلري

المصدر: روما - د ب أ

توفي كاتب روايات الجريمة الإيطالي أندريا كاميلري المشهور بسلسلة «المفتش مونتالبانو»، عن عمر ناهز 93 عاماً، حسبما ذكرت السلطات الصحية في روما أمس.

وذكرت هيئة «ASL 1» للصحة العامة في بيان أن كاميلري توفي في مستشفى سانتو سبيريتو بعد تدهور حالته الصحية التي كانت حرجة بالفعل. وكان الكاتب يرقد في المستشفى منذ 17 يونيو الماضي بعد تعرضه لنوبة قلبية في منزله.

وكتب كاميلري نحو 30 رواية في سلسلة مونتالبانو، والتي تقدم شخصية قائد لشرطة صقلية يتسم بالفظاظة، ولكنه في نفس الوقت يملك قلباً رقيقاً، وهو معروف بالتمرد وحدة الذهن والشهية للمأكولات المحلية.

وتمت ترجمة الكتب، التي نُشرت لأول مرة في إيطاليا عام 1994، إلى 30 لغة، وتم تحويلها إلى مسلسل تلفزيوني ناجح عرضته محطة التليفزيون العام الإيطالي «RAI»، ما منح كاميلري شهرة عالمية.