«الثقافة» تفتح باب الالتحاق بالمخيم الصيفي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة فتح باب الالتحاق بالمخيم الصيفي الثقافي الذي يقام من 14 الجاري إلى 6 أغسطس المقبل، وذلك ترجمةً لخطتها وأهدافها الاستراتيجية في تحفيز التفاعل المجتمعي وإشراك المجتمع في العمل الثقافي، واكتشاف وتطوير المواهب الوطنية الناشئة وتنميتها. وتقام فعاليات المخيم الصيفي الثقافي في المراكز الثقافية التابعة للوزارة في كل من الظفرة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، ورأس الخيمة، ودبا الفجيرة، ومسافي.

برنامج تفاعلي

وأكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، أنه تم تصميم برنامج صيفي تفاعلي بأسلوب مبتكر يرتكز على إتاحة الفرصة لأولياء الأمور لإشراك أبنائهم في ورش العمل التي تناسب ميولهم وشغفهم في مجالات الفنون، والعلوم، والتصميم، والعمارة، والابتكار، واكتشاف الفضاء والمهارات المستقبلية التي توسع مدارك الطفل بما يفتح فضاءات وآفاقاً أوسع من الإنتاج الإبداعي لدى الأجيال الصاعدة، ويكسبهم المهارات المعرفية في المجالات الإبداعية لتكون هذه المهارات والخبرات أساساً قوياً لاختيار توجهاتهم الإبداعية المستقبلية.

وتابعت: «نعتزُّ بالدور الذي تقوم به الوزارة في ترجمة رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى الاستثمار في المستقبل، وتعزيز النهضة الشاملة للوطن في جميع المجالات، خاصةً عبر ترسيخ أسس الاستدامة الثقافية عبر تشجيع الإبداع واحتضان المبدعين، وصقل المهارات وتبني المواهب الصاعدة التي سيكون على عاتقها أن تنهض بالمستقبل الإبداعي، وبما يتوافق مع مهمة الوزارة التي تستهدف النهوض والارتقاء بالمنجز الثقافي والمعرفي في الدولة، واستدامة رفدها بالمواهب المتميزة والكفاءات الوطنية المبدعــة».

منصة وطنية

وقالت الكعبي: «يعد المخيم المبتكر منصة وطنية لاستكشاف المواهب المبدعة والواعدة، تتيح لهم الفرصة لتطوير قدراتهم ومهاراتهم، وتمكّن التكاتف المجتمعي عبر تفاعل فئات المجتمع المختلفة، وخاصةً الناشئة والشباب ثقافياً وإبداعياً عبر مجموعة متنوعة من ورش العمل التي تحفز القدرات وتنمي المواهب، بما يناسب ويواكب استحقاقات الحاضر والمستقبل، ولذا سنجد أن برنامج المخيم يركز على المهارات الحديثة والعلوم والابتكار والإعلام الرقمي والفنون والإبداع والتفكير الانتقادي، وكذلك ترسيخ القيم الأصيلة لمجتمعنا، في بيئة تفاعلية جاذبة تستقطب جميع الأعمار، لتغرس فيهم بذور الإبداع وحب الثقافة والشغف بالمعرفة».

يُذكر أن وزارة الثقافة وتنمية المعرفة تنظّم فعاليات المخيم الصيفي الثقافي بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات الثقافية الرائدة في الدولة، إذ يأتي المخيم في إطار المبادرات المجتمعية التي تحرص الوزارة على تصميمها وإطلاقها للتواصل المباشر مع المجتمع؛ بهدف تحفيز قدرات الناشئة والشباب وتطوير مهاراتهم لبناء نماذج من المبدعين والرواد قادرين على تحمل مسؤولياتهم الوطنية مستقبلًا واستكمال مسيرة التقدم في الدولة.

ويستهدف «المخيم الصيفي الثقافي» الذي يقدم فعالياته مجاناً، الفئات العمرية من 5 إلى 19 سنة من أبناء المواطنين والمقيمين، ويمكن التسجيل عبر زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة (www.mckd.gov.ae)، كما يهدف المخيم بشكل أساسي إلى تطوير القدرات الناشئة والشباب على التواصل والتعبير عن الذات بشكل إبداعي وفعّال بما يسهم في تعزيز إنتاجيتهم في المستقبل، وتوسيع مداركهم من خلال تحفيز شغفهم لاكتساب المعرفة، بالإضافة إلى توعيتهم بالوظائف المستقبلية التي تناسبهم بناء على طموحاتهم.