حمد البلوشي: ألعابنا تقاوم العزلة والمنصات الإلكترونية

المصدر: دبي- رشا عبد المنعم

تطوير مفهوم ألعاب الألواح العائلية الشهيرة مثل «المونولولي»، ومنحها اللمسة الإماراتية الشعبية، عبر تكويناتها وفكرتها التي اعتمدت لسنوات على الابتكارات الأجنبية، كان نقطة تحول حقيقة في حياة حمد موسى البلوشي، الذي قدم عبر شركته H2games العديد من النماذج المستحدثة، التي تمكنت اختراق السوقين المحلي والخليجي، عبر قواعد ألعابها المطروحة باللغة العربية ومفردات من قاموس اللهجة المحلية الإماراتية، رغم منافسة الألعاب الإلكترونية الذكية.

تحقيق التوازن

وفى السياق، يؤكد حمد البلوشي مؤسس شركة H2games إن الألعاب المطروحة تعيد وهج المجالس العائلية والترفيهية وتسعى في مجملها إلى تحفيز العقل على الإبداع، وتخفيف التوتر الناجم عن ضغوط العمل والحياة، وهي وسيلة لتحقيق التوازن النفسي والجسدي، والابتعاد قدر المستطاع عن استخدام الأجهزة الذكية والألعاب الإلكترونية التي ساهمت بشكل كبير في خلق نوع من العزلة الاجتماعية، خاصة في دائرة العائلة.

بطاقات العائلة

ويضيف البلوشي إن لعبة ألواح أو «Board game» هي أي لعبة تتكون من قطع توضع، تزال أو تحرك على لوح خاص بها، ولها قوانينها الخاصة. عادةً ما تكون لعبة الألواح لعبة ذهنية، أو تعتمد على الحظ، أو الاثنين معاً. وقد قمت بإنشاء موقع شركة H2games كمتجر إلكتروني في العام 2017 لتكون أحد أفضل المنصات في الوطن العربي لتسويق ألعابنا التي تجمع بين المتعة والتعلم لجميع أفراد العائلة. سوف نستمر بإنتاج ألعاب مميزة وفريدة، تتمحور حول ألعاب البطاقات والكروت والمجالس وجميع إكسسواراتها، التي يستمتع بها ويتعلم منها جميع أفراد العائلة. وستحتوي جميع الألعاب على الإرشادات باللغة العربية.

الموقع الإلكتروني

وحول كيفية شراء هذه الألعاب اللوحيةـ يقول البلوشي: يتم شراؤها فقط عبر موقعنا الالكتروني، إما عن طريق الدفع عند الاستلام أو الدفع عن طريق بطاقة الإئتمان. وتتوفر لدينا خدمة التوصيل لبعض دول الخليج، منها: المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، سلطنة عمان، الكويت، حيث نتبع كذلك سياسة الاستبدال أو الإرجاع المجاني داخل دولة الإمارات. إذا كان العميل غير راض 100% من منتج، يستطيع إعادة المنتج في غضون 14 يوم عمل من تاريخ التسليم.

"اتْعَرف عقالك ؟"

وبما يتعلق بلعبة «اتْعَرف عقالك؟»، التي أوجدت لها قاعدة جماهيرية وشعبية على المستويين المحلي والخليجي، يشير البلوشي إنها لعبة عائلية تعتمد على التخمين، حيث إن جميع المشاركين في اللعبة لا يعلمون ما هو الموجود على أوراقهم، حتى يبدأ المتسابق بطرح الأسئلة. هذه الأسئلة تكون إجابتها «نعم» أو «لا»، أو «يمكن» فقط. الـ200 بطاقة في اللعبة عبارة عن ثلاثة أنواع، إما أن تكون اسم شخص، أو مكاناً، أو جماداً. كل شخص سيحمل بحوزته 3 فيشات حمراء اللون، يقوم المتسابق بتسليم فيشة واحدة عند قيامه بتخمين الموجود على ورقة اللعب. طريقة الفوز سهلة جداً، على كل لاعب أن يخمن 3 بطاقات، أي على عدد الفيش التي يحملها. وفي كل مرة يأتي فيها دور اللاعب، يستطيع طرح عدة أسئلة إلى أن ينتهي الوقت على حسب الساعة الرملية. عند انتهاء الوقت وعدم قيام اللاعب بتخمين البطاقة، عليه أن ينتظر دوره مرة أخرى، وإذا رغب اللاعب بتغيير البطاقة التي يحملها، فعليه بالمقابل أن يأخذ فيشة أخرى.

"القوانين السبعة"

ويضيف البلوشي: بعد النجاح اللافت للعبة «اتْعَرف عقالك؟»، قمنا بطرح ألعاب جديدة أخرى منها لعبة «يا فاهمني». وهي لعبة تبرز مدى معرفتك لأصحابك! وعليك أن تخمّن ما يفضله الآخرون، كشرب الشاي أو القهوة، مشاهدة الشروق أو الغروب. ولضمان نجاحك في تلك اللعبة، فنحن ندعوك عبر قواعدها إلى التقرب لأصحابك، وإلا سيسبقك الجميع إلى خط النهاية، ومن جانب آخر تتمحور لعبة «القوانين السبعة» حول 7 قوانين مختلفة. يخرج اللاعب خاسراً في حال عدم قدرته على تطبيق القانون الجاري. آخر لاعب يبقى هو الفائز في حال خروج الآخرين.