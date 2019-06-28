حصة بنت حمدان سفيرة النوايا الحسنة للمنطقة لمبادرة يونيسكو

المصدر: دبي - البيان

نالت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، منصب سفيرة النوايا الحسنة لمنطقة الخليج العربي، وذلك في برنامج «أصوات أجيال المستقبل»، مع تعيين مؤسسة الإمارات للآداب، هيئة استشارية للمبادرة، على مدى السنوات الخمس المقبلة. وستقوم مؤسسة الإمارات للآداب، بتنظيم سلسلة من ورش العمل للمدرسين، توضح من خلالها كيفية دعم الطلبة الصغار للمشاركة في المسابقة السنوية، والتمكّن من نشر قصصهم.

وتهدف مبادرة «أصوات أجيال المستقبل»، إلى تمكين محبي الكتابة من الصغار، عبر تشجيعهم على نشر رسالة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وتسليط الضوء على أهداف التنمية المستدامة، ومنح الأطفال الحق في التعبير عن آمالهم وأحلامهم وتطلعاتهم، من أجل مستقبل مستدام.

رسالة فريدة

وفي إطار تعليقها على البرنامج، قالت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم: «تنفرد هذه المبادرة في الرسالة التي توجهها إلى جميع أطفال العالم، من أعمار 8 إلى 12 عاماً، ويسعدني أن أحمل رايتها في العالم العربي، إذ إننا على سعي متواصل لمنح أطفالنا فرصة التعبير عن آرائهم اليوم لضمان مستقبلهم. تضم منطقتنا فائضاً من المواهب الصاعدة، وأنا أتطلع لقراءة إبداعات هؤلاء الكتّاب الصغار، التي تدور حول حقوق الطفل، وأهداف التنمية المستدامة والمستقبل الواعد». وسيتسنى للمشاركين بأفضل الأعمال، فرصة الانضمام إلى مجلس عالمي للكتّاب الصغار من حائزي الجوائز، وسيتم عرض أعمالهم في المنشورات الإلكترونية والمطبوعة. وسيتم نشر وتوزيع كتبهم على مدارس ومكتبات العالم، ليتمكن جميع الأطفال من الاستفادة مما تقدّمه من أفكار وإلهام.

اعتزاز

وعبّرت إيزابيل أبو الهول الرئيسة التنفيذية، عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، عن اعتزازها بالمبادرة، وبالدور الذي تقوم به المؤسسة، وقالت: «نحن فخورون بما نقدمه لمبادرة «أصوات أجيال المستقبل»، التي تعزز حق التعليم ومكانة الثقافة، من خلال سلسلة الكتب التي يؤلفها الأطفال للأطفال. وإننا على يقين، ومن خلال تجربتنا في مسابقات الكتابة، بأن استماع الأطفال لقصص غيرهم من الأطفال، يعد من أكثر الطرق تشجيعاً وتحفيزاً لهم. ونحن نتطلع لقراءة القصص الخلاقة بشخصياتها ومواضيعها وألوانها، وما تحمله معها من بشائر مستقبل مشرقٍ ومستدام».