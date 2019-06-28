اتحاد الكتاب يهنئ الظنحاني بإعادة انتخابه رئيساً لـ«الفجيرة الثقافية»

المصدر: الشارقة - البيان

هنأ اتحاد كتاب وأدباء الإمارات عضو الاتحاد الشاعر خالد الظنحاني، بتجديد الثقة فيه رئيساً لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، كما هنأ أعضاء مجلس الإدارة الجديد، متمنياً للجمعية في خلال الدورة المقبلة المزيد من التألق والنجاح.

وأشاد حبيب الصايغ رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بدور جمعية الفجيرة الثقافية في إثراء المشهد الثقافي في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات، مشيراً إلى نشاطها المتنوع والدؤوب الذي أسهم في تسليط الضوء على قضايا ثقافية وطنية وعربية مهمة، ومشيراً إلى عدد من مبادراتها الهادفة إلى إحياء وتفعيل جوانب من الثقافة الإماراتية ومدها بأسباب الحيوية والقوة، ومن ذلك إطلاق بيت الشعر في الفجيرة الذي انضم في خلال دورة الجمعية الماضية إلى منظومة بيوت وأندية الشعر في الإمارات. وأثنى الصايغ على جهود الشاعر خالد الظنحاني عضو اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، محلياً وخارجياً، وقال: المأمول استمرار جمعية الفجيرة الثقافية في أداء دورها الوطني والثقافي.

مجلس جديد

وشهد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية الفجيرة الثقافية أخيراً، انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة، وأسفرت نتائج الانتخابات عن تجديد الثقة بخالد الظنحاني رئيساً للمجلس، وهدى الدهماني نائباً للرئيس، وحياة الحمادي أميناً عاماً، وسعيد محبوب مديراً مالياً، وفاخرة عبدالله بن داغر مديراً تنفيذياً للسعادة وجودة الحياة، وسليمة المزروعي مديراً للإعلام والاتصال، وموزة اليماحي مديراً للبرامج والأنشطة، وسلمى الحفيتي مديراً للشؤون الثقافية والتدريب.