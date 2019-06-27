45 جهة تشارك في مهرجان «المالح» والصيد البحري بدبا الحصن

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

افتتح صباح أمس في مدينة دبا الحصن مهرجان «المالح» والصيد البحري الحدث التراثي الأبرز على مستوى الدولة المُتخصص بصناعة المالح في دورته 7، والذي تُنظّمه بلدية مدينة دبا الحصن في ميناء المدينة وسط مشاركة 45 جهة حكومية ومحلاً تجارياً وأُسراً مُنتجة، وفعالياته على مدى 4 أيام متواصلة، تحت رعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

شهد الافتتاح سالم النقبي، رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وأحمد الظهوري، نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، وطالب صفر، مدير بلدية مدينة دبا الحصن، ووليد بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى جانب عدد من مديري الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية في المدينة، وممثلي الجهات المشاركة في المهرجان.

وأكد طالب عبدالله صفر بالمناسبة، أن البلدية تحرص دائماً على تطوير فعاليات مهرجان «المالح» والصيد البحري بشكل مُستدام، بالتعاون مع شركائها، ليكون بمثابة محطة سنوية تُسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية، ودعم الصناعات الحرفية والغذائية في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة، وتشجيع أبناء المنطقة على تحقيق أفضل استفادة من هذا المهرجان، وكذلك التمسّك بهذا الموروث وبصناعة المالح باعتبارها واحدة من أهم الصناعات التقليدية في المجتمع الإماراتي وأحد روافد الأمن الغذائي للدولة.

منصة عرض

وأضاف صفر، أن المهرجان يواصل نجاحه بفضل توجيهات ودعم القيادة الحكيمة، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ليكون منصة عرض مهمة للسياح وزوار المهرجان الذي يعكس أصالة دولة الإمارات من خلال تسليط الضوء على تراث الأجداد وماضيهم وحرفهم التقليدية، ويعمل على الحفاظ على هذا التراث من الاندثار.

مبيعات مليونية

وأوضح أن المهرجان في العام الماضي نجح في استقطاب أكثر من 15 ألف زائر، وحقق مبيعات تجاوزت المليون و300 ألف درهم، وهناك تطلعات إلى جذب المزيد من الزوار خلال هذا الموسم من مختلف أرجاء الدولة، عبر باقة مميزة من الفعاليات والأنشطة التراثية والترفيهية المُشوّقة والجاذبة، مثل الحرف البحرية وعرض أدوات الصيد التقليدية، إلى جانب تقديم العديد من العروض الفنية والأهازيج التراثية، بمشاركة العديد من الفرق الشعبية، إضافة إلى تنظيم عدد من الورش التدريبية على صناعة المالح وتقطيعه وفق أفضل المعايير الصحية والأنشطة الجاذبة والمُشوقة، التي تتضمن العديد من المسابقات والعروض التراثية والبحرية، وغيرها الكثير من المفاجآت السارة للحضور.