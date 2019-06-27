جمال بن حويرب: شركاؤنا أسهموا في نجاح الدورة 5 لمتحف «نوبل»

المصدر: دبي - البيان

قال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إنَّ حجم الدعم الذي يحظى به «متحف نوبل» من قِبَل شركاء المؤسَّسة من القطاعين الحكومي والخاص، أسهم بشكل كبير في نجاح الحدث، وترسيخ مكانة إمارة دبي، كوجهة عالمية رائدة لتنظيم أهم الفعاليات، فقد أصبح المتحف تظاهرة علمية سنوية، تستقطب اهتمام كافة فئات المجتمع، للتعرُّف إلى إنجازات المبدعين من الحائزين على جائزة نوبل في شتى المجالات، الذين أسهموا في تقدُّم ورفاهية المجتمعات والإنسانية.

ونحن نثمِّن هذا الدعم المستمر من قِبَل رعاة متحف نوبل، الذي يمكننا من تطوير الحدث عاماً بعد عام، وظهوره بأفضل صورة.

ويحظى «متحف نوبل 2019»، الذي تنظّمه مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، في دورته 5، تحت شعار جائزة «نوبل في الأدب - عوالم مشتركة»، في الفترة من 3 فبراير وحتى 2 مارس الماضيين في منطقة «لا مير» بدبي، برعاية عدد كبير من الجهات والمؤسَّسات الحكومية والخاصة، على مستوى الإمارة والدولة.

ويشكِّل المتحف فعالية معرفية سنوية مهمة، تسهم في تعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار، وتقدِّم نماذج لإنجازات ملهمة للبشرية.

شراكات

وبدوره، أكَّد عبدالله النعيمي، رئيس قطاع الخدمات المساندة لدى شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، حرص الشركة على بناء شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، بهدف ترسيخ قيم العلم والمعرفة ونشر الثقافة.

وأشار إلى أنَّ مشاركة الشركة في متحف «نوبل» في نسخته 5، يندرج ضمن التزامها تجاه المسؤولية المجتمعية، والتي تدعم من خلالها المبادرات الرامية إلى بناء مجتمع المعرفة في دولة الإمارات.

تجارب مبتكرة

وقالت سالي يعقوب، الرئيس التنفيذي للمراكز في شركة «مِراس»: «نسعى دوماً إلى تقديم تجارب مبتكرة وملهمة لزوّارنا، عبر جميع وجهاتنا، ومن هذا المنطلق، يسعدنا أن نسهم في دعم الجهود التي تبذلها مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، لاستضافة متحف «نوبل» مجدداً في دبي، بما يقدمه من أفكار تحفز المخيلة وشغف الإبداع.

حيث يعدُّ المتحف إضافةً بارزة، تغني أجندة الإمارة الحافلة بالفعاليات».

حرص

وعبّر نشأت الديهي، الرئيس التنفيذي لقناة (TeN)، عن فخره واعتزازه بالشراكة مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرعاية القناة لفعاليات الدورة 5 من متحف «نوبل»، الذي يعدُّ الحدث المعرفي الأبرز على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنَّ القناة تحرص دائماً على رعاية الأحداث المهمة، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الدور الذي تلعبه المعرفة في بناء المجتمعات، وتقدُّم الأمم وتنميتها.

اطلاع

وأعربت ضيا هيكل، مدير المحتوى لدى «هيكل ميديا»، عن فخرها بالشراكة مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لتنظيم متحف «نوبل»، وقالت: «نهدف إلى أن يكون سكان دولة الإمارات، على اطلاع بآخر الإنجازات والتطورات في مجالي العلوم والتقنية، وذلك من خلال تسليط الضوء على أهمية ومكانة جائزة «نوبل» المرموقة، التي تحظى بها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مساهمات الحائزين عليها، والتي شكّلت ملامح العالم كما نعرفه اليوم، وذلك على أمل أن نحفز المواهب إلى إبداع وابتكار اختراعات وأعمال قد تعرض ذات يوم، جنباً إلى جنب مع هذه الإنجازات العلمية العظيمة، التي يضمُّها المتحف».

التزام

وقال فارس صايغ، المدير التنفيذي لقناة «رؤيا» الأردنية: «فخورون بمواصلة رحلة الشراكة مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، من خلال رعاية متحف «نوبل» لهذا العام، انطلاقاً من إيماننا بالدور الأساسي الذي تلعبه المعرفة في بناء المجتمعات وتنميتها.

ونؤكد من جديد، التزامنا بالعمل بشكل وثيق مع المؤسَّسة، ودعم جميع المبادرات والفعاليات المحلية والدولية. وباعتبارنا شركة رائدة في قطاع الإعلام الأردني، فإننا حريصون دائماً على دعم جميع الجهود الرامية إلى تمكين الأجيال القادمة، ونتطلع إلى شراكة مستمرة مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة».