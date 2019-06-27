قضايا اللغة العربية في محاضرة بمركز سلطان بن زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم مركز سلطان بن زايد، أول من أمس، بمقره في منطقة البطين بأبوظبي، محاضرة بعنوان «بعض قضايا اللغة العربية في العصر الحديث»، قدمها الدكتور محمد فاتح زغل مدير تحرير مجلة الإمارات الثقافية، في إطار الموسم الثقافي للمركز لعام 2019.

شهد المحاضرة الدكتور عبيد علي راشد المنصوري مدير عام ديوان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، نائب سمو مدير عام مركز سلطان بن زايد، ومديرو الإدارات، وجمع من المثقفين والإعلاميين.

وتحدث الدكتور فاتح حول أهم قضايا اللغة العربية في العصر الحديث، التي تتمثل في الازدواجيّة اللغويّة (الفصيحة والعاميّة)، واللّغة العربيّة وتأثيرات الثورة الإعلاميّة، وقدرة الّلغة العربيّة على استيعاب العلم وتأصيله، والتّرجمة والتّعريب وإشكالات المعاصرة، وتجارب التّعريب، والكتابة بالّلغة العربيّة، ولغة الحوار بالأدب، والّلغة العربيّة والوعي القومي، محاولاً تقديم أجوبة عن هذه القضايا، وتحليلها وفق منهج علمي، وأسهب في الحديث عن اللغة وتأثرها في مواقع التواصل ومكانتها بين لغات العالم.

وأكد الدكتور زغل أنه برغم أن الإنترنت والإعلام الإلكتروني قد عزّزا وجود اللغة العربيّة وإمكاناتها، وقوّيا تواصلها وتفاعلها مع الّلغات والثّقافات الأخرى، إلا أنها أحدثت إشكاليات جديدة للغة العربية، ووضعت تحدّيات أمامها، لا سيما أنّ المعوّقات المتعددة والاستعمالات لّلغة العربيّة في مواقع التواصل الاجتماعي، قد أضعفت من قيمة الظاهرة اللغويّة العربيّة، كما أوضح أن اللّغة العربيّة هي إحدى اللغات الستّ الرسميّة في منظّمة الأمم المتّحدة، وتهيمن على جزء من الإعلام العربيّ، ولها حضور في النظام التعليميّ، وحضور أقلّ في النظام الإداريّ والتنظيميّ.