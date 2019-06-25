نجوم «قهوة بورصة مصر» في ضيافة دبي غداً

المصدر: دبي ـ البيان

تستعد صالات السينما المحلية، لفتح أبوابها أمام نجوم الفيلم المصري «قهوة بورصة مصر»، للمخرج أحمد نور، والذين يحلون ضيوفاً على دبي، غد الأربعاء، لتدشين العرض الخاص بالفيلم، الذي يلعب بطولته الممثل علاء مرسي، تمهيداً لانطلاق عروضه الجماهيرية في الإمارات مساء الخميس، بالتزامن مع انطلاق العروض الأولى للفيلم في مصر، ومنطقة الخليج، وعدد من الدول العربية.

أحداث الفيلم تدور في إطار يوم واحد فقط، من خلال قهوة تدعى «بورصة مصر»، وتقع في وسط مدينة القاهرة، حيث تستعرض الأحداث من خلال المقهى، شكل المجتمع المصري بكل أنماطه ومشكلاته وطبقاته المختلفة، ليرصد بذلك العديد من التقلبات التي شهدها المجتمع المصري، على مر الزمن، في حين تحمل «قهوة بورصة مصر»، العديد من الذكريات، كونها تجمع بين الغني والفقير، وبين الأديب وغير المتعلم، وبين الكبير والصغير، إلى جانب العديد من الذكريات المرتبطة بكوكب الشرق أم كلثوم، التي دأب المجتمع العربي على الاستماع إليها في كل ليلة خميس، وغيرها من الأشياء المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالشعب المصري.

المتابع لأحداث الفيلم، سيشعر بمحاولة الممثل علاء مرسي، وكاتبة السيناريو غادة حنفي، تقديم عمل جاد، واجتماعي، قادر على ملامسة مشاعر الإنسان العربي، لما يحمله من حكايات، ويفوح به من ذكريات، والتي تدور جميعها في قالب كوميدي، يجمع العديد من نجوم السينما العربية، حيث يفتح الفيلم أبوابه أمام عدد من المشاركات العربية من السعودية والكويت، والعراق وتونس.

يجمع العمل مجموعة ونخبة كبيرة من الفنانين العرب، على رأسهم علاء مرسي، حسن حسني، لطفي لبيب، صلاح عبد الله، محمد لطفي، مصطفى قمر، رانيا محمود ياسين، إيناس النجار، نجوى فؤاد، ريكو، مدحت تيخا وغيرهم من الأسماء اللامعة، إضافة إلى دعم الفيلم للمواهب الصاعدة، إذ يشارك في البطولة النجوم الشابة، مريم صبري عبد المنعم، محمد علاء مرسي، والموهبة السعودية، أو كما يطلق عليه، أصغر ستاند أب كوميدي سعودي، محمد سندي، وهو من تأليف غادة حفني، وعلاء مرسي، وإخراج أحمد نور، ويقدم المطرب مصطفى قمر، أحد أبطال الفيلم، أغنية مميزة ضمن الأحداث، بعنوان «قهوتنا».