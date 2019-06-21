«الساعة الرابعة» في «العويس الثقافية»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عرضاً لمسرحية «الساعة الرابعة» لفرقة المسرح الحديث بالشارقة مساء أول من أمس، حيث قدمت الفرقة عرضها أمام جمهور نوعي من المسرحيين والنقاد والمهتمين والمثقفين ولفيف من أصدقاء المؤسسة، وقد لاقى العرض استحساناً من الحاضرين الذين صفقوا طويلاً للأداء الجميل والمتناغم لفريق العمل.

المسرحية من تأليف طلال محمود وإخراج إبراهيم سالم، ومستوحاة من مسرحية الكاتب الفرنسي لوران بافي (تك تك)، حيث تقدم شخصيات تعيش وسط دوامة من «الوسواس القهري»، وتدور أحداثها في غرفة انتظار لطبيب نفسي هو الدكتور نادر، حيث تلتقي خمس شخصيات تعاني كل منها مشكلة ما وينتظر كل منهم دوره مع ذلك الطبيب مع ساعة معلقة في عمق فضاء الخشبة العلوي وفي منتصفه، تشير إلى الرابعة إلا الثلث تقريباً، وتبدأ الحوارات ضمن جو يكشف عن مشكلة كل زائر للعيادة والتي تنتهي بإدراكه أن الحل ليس في هذا المكان بل في مكان آخر.

وفي نهاية العرض، كرم الدكتور محمد المطوع عضو مجلس أمناء المؤسسة فريق مسرحية «الساعة الرابعة»، وقدم لهم درعاً تذكارية وشكرهم على الجهد الذي بذلوه في هذا العمل الذي يستحق التقدير، وبدوره قدم فريق المسرحية الشكر لمؤسسة العويس الثقافية لما تقدّمه من دعم للمسرح وللحركة الثقافية، ثم التقطت الصور التذكارية مع فريق المسرحية وعدد من الجمهور.

وكانت المسرحية قد لاقت صدى طيباً بعد عرضها في الدورة 29 من أيام الشارقة المسرحية، حيث حصدت عدة جوائز في ختام المهرجان، منها جائزة أفضل إخراج مسرحي لإبراهيم سالم، ونال فيصل علي جائزة أفضل ممثل دور أول، ونال محمد جمعة جائزة أفضل ممثل دور ثانٍ، ونال جائزة أفضل ممثل واعد عبدالله محمد، ونالت آلاء شاكر جائزة الفنان المسرحي المتميز.