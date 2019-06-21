«موازين 18» ينطلق الليلة بالمغـرب

المصدر: الرباط - رويترز

مع انتهاء موسم الامتحانات وحلول الإجازة الصيفية يستعد الجمهور المحلي وزوار المغرب لجرعة مكثفة من الترفيه تشمل حفلات غنائية وأمسيات موسيقية من أنحاء العالم في مهرجان موازين إيقاعات العالم.

ويطلق المهرجان الذي تأسس عام 2001 دورته الثامنة عشرة يوم الجمعة بعدد من الحفلات المتزامنة في مدينتي الرباط وسلا من أبرزها حفل المغربي محمد رضا واللبنانية كارول سماحة على مسرح النهضة.

ويجذب المهرجان الذي تأسس عام 2001 مئات الآلاف في كل عام للحفلات التي تقام على مسارح متعددة يخصص كل منها للون مختلف من ألوان الموسيقى مثل الموسيقى الشرقية والموسيقى الأفريقية والموسيقى الغربية.

وتقام الحفلات على مسارح النهضة والسويسي وأبورقراق ومحمد الخامس وشاطئ سلا والموقع التاريخي لشالة وساحات الرباط.

من بين النجوم العرب المشاركين السورية ميادة الحناوي، والفلسطيني محمد عساف، والأردنية ديانا كرزون، والمصري محمد محسن، والمغربية يسرا سعوف، والإماراتي حسين الجسمي الذي يحيي حفل الختام في 29 يونيو.