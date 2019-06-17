تمديد معرض حسين الموسوي «واجهة إلى واجهة» حتى 22 الجاري

المصدر: Ⅶ دبي - فادية هاني

أعلن مركز جلف فوتو بلس للتصوير الفوتوغرافي في منطقة الخليج تمديد المعرض المنفرد للفنان الفوتوغرافي الإماراتي حسين الموسوي «واجهة إلى واجهة» حتى 22 يونيو الجاري.

أقيم المعرض كجزء من فعاليات «أسبوع التصوير الفوتوغرافي 2019» الذي استمر لمدة ستة أيام أقيمت فيها المعارض والمحادثات والفعاليات المختلفة لكافة محبي التصوير، في السركال آفنيو دبي.

وتميزت الفعاليات بالعرض المنفرد لأحدث أعمال الفنان والمصور والمصمم الغرافيكي حسين الموسوي ضمن المعرض المنفرد «واجهة إلى واجهة» للمرة الأولى.

ويكشف معرض الموسوي النمو الحضاري السريع في دولة الإمارات والطبيعة المؤقتة لـلحاضر، وأثر التصميم في الحياة اليومية.

ويهدف معرض «واجهة إلى واجهة» إلى توثيق التراث المعماري لدولة الإمارات العربية المتحدة في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، حيث ينقل المشاهد إلى كل عقد مع واجهة تمثل بشكل مباشر جمالياتها في ذلك الوقت.

وقالت لولا لولي بوتريت - المدير العام لجلف فوتو بلس: منذ افتتاح «واجهة إلى واجهة» في فبراير الماضي، غمرتنا سعادة كبيرة لما وجدناه من استجابة مميزة من الجمهور، مواطنين ومقيمين وزوار تجاه العمل، كما لمسنا لديهم حنيناً إلى الماضي عند رؤية الواجهات والمباني التاريخية كالتي في منطقة ديرة، أو مركز التجارة العالمي، أو شارع حمدان في أبوظبي، أما بالنسبة للمقيمين الأكثر حداثة في البلاد فقد استمتعوا برؤية منازلهم مصورة بطريقة جميلة، أردنا المزيد من الناس أن يستمتعوا بهذا المعرض لأطول مدة ممكنة لهذا قررنا تمديده.