السينما تعانق التشكيل في «اللوفر أبوظبي» خلال يونيو ويوليو

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

يطلق متحف اللوفر أبوظبي سلسلة من الفعاليات المتنوعة ضمن برنامجه الصيفي تتضمن التصوير الفوتوغرافي وورشة تصميم آلات التصوير ومخيماً صيفياً للصغار واليافعين في رحاب الفن، إضافة إلى برنامج سينمائيات، الذي يقدم أفلاماً مستوحاة من الأعمال الفنية المعروضة في قاعات عرض المتحف.

أولى الصور

يقدم اللوفر أبوظبي لزواره المعرض الرابع في موسمه الثقافي «تبادُل فتفاعُل»، بعنوان «العالم بعدساتهم: أولى الصور الفوتوغرافية»، الذي يستمر حتى 13 يوليو. ويسلط المعرض الضوء على ولادة التصوير الفوتوغرافي من خلال أكثر من 250 صورة نادرة من أولى الصور الفوتوغرافية التي التقطها المسافرون والبحّارة لمنطقة الشرق الأوسط وقارات إفريقيا وآسيا والأمريكتين.

صمم آلة تصويرك

وفي سياق مشابه، يوفر المتحف ورشة عمل خاصة بالتصوير الفوتوغرافي تمتد على يومين، وتُقام بالتعاون مع ستوديو التصوير في منارة السعديات، وذلك في إطار البرنامج الثقافي المترافق مع معرضه «العالم بعدساتهم: أولى الصور الفوتوغرافية».

مكتشفو الفن

إلى ذلك، يطلق اللوفر أبوظبي البرنامج التعليمي «مكتشفو الفن»، المصمم خصيصاً للأطفال واليافعين يمكنّهم من اكتشاف مجموعة المتحف الفنيّة وثقافات العالم المختلفة وتاريخها.

سينطلق مكتشفو الفن الصغار (6 - 11 عاماً) كل يوم في رحلة استكشافية مشوّقة داخل قاعات العرض ومتحف الأطفال مستعينين بخريطة مكتشفي الفنّ وحقائب ظهر خاصة بهم، كما سيشاركون بالأنشطة العملية التي تبث الحياة في مجموعة الأعمال الفنية من خلال ورش عمل وأفلام وألعاب تفاعلية، فيما سيتمكّن مكتشفو الفن اليافعون (12- 16 عاماً)، من اكتشاف المتحف والأعمال الفنية المعروضة فيه والقصص التي ترويها في أسبوع مليء بالألعاب الاستكشافية التفاعلية وورش العمل الفنية والأفلام والأنشطة اليدوية داخل قاعات العرض. إذ سيرافقون المرشد الخاص من المتحف في قاعات العرض ليشاركوا بعد ذلك أفكارهم وتصاميمهم وقصصهم مع زملائهم من مكتشفي الفنّ. في مرحلة ثانية، سيوثقون مغامراتهم التي خاضوها في مصر القديمة وإفريقيا وأوروبا في دفتر القصاصات الخاصة برحلاتهم ويصنعون تحفهم الفنية المبتكرة.

يمتد المخيم لمكتشفي الفن الصغار من 14 إلى 18 ومن 21 إلى 25 يوليو (باستثناء أيام الاثنين)، فيما يستمر المخيم لمكتشفي الفن اليافعين من 7 إلى 11 ومن 14 إلى 18 يوليو (باستثناء أيام الاثنين).

سينمائيات

يعود برنامج «سينمائيات» بموسم جديد من تنسيق الفنانة الإماراتية هند مزينة مدة خمسة أسابيع، ويهدف إلى إقامة حوار بين السينما وأعمال فنية معروضة في قاعات عرض المتحف. يشمل البرنامج مجموعة متنوّعة من الأفلام الكلاسيكية والحديثة والوثائقية المناسبة لجميع الأعمار.

قوارب الكاياك

إلى جانب برنامج فعاليات الصيف، يستمر نشاط التجديف بقوارب الكاياك في المتحف، حيث سيتمكن محبو المغامرة، حتى 28 سبتمبر، من تأمّل روعة هندسة المتحف المعمارية والمشهد المحيط به وهم يتهادون على أمواج بحر العرب ويستمتعون بجولة على قارب الكاياك لاكتشاف أسرار الهندسة المعمارية المذهلة من منظور مختلف.