برشلونة تستكمل بناء أبرز معالمها السياحية بعد 137 عاماً من التوقف

المصدر: البيان الالكتروني

وافقت سلطات مدينة برشلونة الإسبانية على منح رخصة تسمح بمواصلة عمليات بناء كاتدرائية "ساغرادا فاميليا"، أبرز المعالم السياحية في المدينة، وذلك بعد مرور 137 عاما منذ بدء تشييدها.

وأعلنت سلطات كتالونيا في برشلونة صدور رخصة بناء صالحة حتى العام 2026 لبناء الكاتدرائية.

وقالت إدارة كنيسة "العائلة المقدسة" (اسمها المترجم من اللغة الإسبانية)، التي صممها المعماري الشهير أنطوني غاودي، إن الفترة الممنوحة كافية لإكمال بناء الكنيسة.

وعلقت المتحدثة باسم بلدية برشلونة على صدور الرخصة بالقول إن "الاتفاق وضع حداً للحالة غير الطبيعية في مدينتنا"، في إشارة إلى أن الكاتدرائية ظلت غير مكتملة البناء خلال أكثر من قرن.

وكرس غاودي القسم الأكبر من حياته لبناء "ساغرادا فاميليا"، التي تتسم بتصميمها الجريء والمميز، وتشكل مصدر إلهام للمهندسين المعماريين، لكنه توفي في حادث مرور العام 1926 قبل إكمالها، بحسب "روسيا اليوم".