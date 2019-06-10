«متحف الآغا خان» يحتفي بالخطوة الأولى على القمر

المصدر: Ⅶ تورنتو - البيان

ينظم متحف الآغا خان في تورنتو بكندا معرض «القمر: رحلة عبر الزمن»، بهدف الإشادة بالسحر الأبدي للقمر، من خلال تسليط الضوء على الإلهام الذي يولده القمر لتحقيق النمو الروحي والاكتشاف العلمي والإبداع الفني، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لهبوط مركبة الفضاء أبولو 11 على سطح القمر في 20 يوليو من عام 1969 والخطوة الأولى التي رسمها الإنسان على سطح القمر.

رحلة

تعود المقتنيات التي يقدمها معرض «القمر: رحلة عبر الزمن» إلى فترات تاريخية مبكرة تبدأ من مرحلة ما قبل الإسلام حتى يومنا هذا، وتغوص عميقاً في مفاهيم الدين والعلوم والفنون.

تشمل المعروضات مجموعة واسعة من القطع الأثرية القديمة، واللوحات المصغرة المهمة، والأدوات العلمية، والمخطوطات الإسلامية والفنون المعاصرة، التي تكشف عن الأدوار العديدة التي لعبها القمر عبر التاريخ، وبشكل خاص ضمن ثقافات العالم الإسلامي، سواء كوسيلة لقياس الوقت وتحديد الزمن، أو كمصدر للإلهام للشعراء والفنانين، أو حتى كشعار للتقديس والألوهية.

يقول هنري كيم، الرئيس التنفيذي لمتحف الآغا خان في كندا: «لكي تسافر إلى القمر، ينبغي عليك أولاً أن تكون مفتوناً ومأسوراً بوجود القمر المستمر والمتواصل في في سماء الليل، وهو شيء تشترك فيه جميع الثقافات، عبر الزمان وعبر العالم».

ويضيف مدير متحف الآغا خان قائلاً: «أنا سعيد جداً لأن متحف الآغا خان قادر على تقديم هذا المعرض الذي يعكس دور المتحف في استقطاب جميع الناس للاحتفاء معاً بالتجارب المشتركة».

يتم تنظيم المعرض ضمن خمس مناطق موضوعية رئيسة، هي: القمر قديم، القمر مدهش، القمر هو المعرفة، القمر هو الجمال، والقمر أبدي.

ويجمع المعرض بين المقتنيات والمعروضات التاريخية والمعاصرة ومجموعة من العروض الفنية والتفاعلية التي تدعو الزوار إلى التمعن وتخيل القمر بطرق جديدة وغير متوقعة، إضافة إلى الفرصة للوقوف على قطعة حقيقية من سطح القمر، وسيتمكن الزوار من رؤية تمثال عملاق مذهل بعنوان «القمر» الذي سيربط بين الطابقين الأول والثاني من المتحف.

نموذج

يقدم التمثال، الذي صممه الفنان البريطاني المعاصر لوك جيرام، نموذجاً رائعاً للقمر بتضاريسه الدقيقة بالاعتماد على الصور المفصلة الملتقطة من قبل ناسا لسطح القمر، ويبلغ قطره نحو خمسة أمتار (للحصول على فكرة عن حجم هذا التمثال يتطلب الأمر وقوف أربعين شخصاً بعضهم إلى جانب بعض)، وهو العمل الفني الأول من نوعه بهذا المقياس في كندا، إذ قام الفنان جيرام بعمل هذا التمثال الضخم بشكل خاص لمتحف الآغا خان في كندا.

وإضافة إلى التمثال، يشمل العمل مقطوعة صوتية من تأليف الملحن دان جونز الحائز على جائزة بافتا.

وتتم إدارة معرض «القمر: رحلة عبر الزمن» من قِبل الدكتورة أولريك الخميس، مديرة المجموعات والبرامج العامة في متحف الآغا خان، بالاشتراك مع المشرفة الزائرة الدكتورة كريستيان غروبر، أستاذة الفن الإسلامي في جامعة ميشيغان، آن أربور. يستمر معرض «القمر: رحلة عبر الزمن» حتى 18 أغسطس، وسترافقه برامج فنية وثقافية ذات صلة، بما في ذلك نشاطات تدريب عملية خلال فترة الربيع للعائلات، وجولات معمقة ضمن المعرض، وحوارات، وورشات عمل، ومخيم صيفي للأطفال بعنوان «بعثة القمر».