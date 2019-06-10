«كلمة» يُصدر ترجمة «أماثيل أسطوريّة» للفرنسيّ جول لافورغ

المصدر: أبوظبي - البيان

ضمن كلاسيكيات الأدب الفرنسي التي تصدر عن مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، صدرت ترجمة مجموعة الشاعر والناثر الفرنسي جول لافورغ «أماثيل أسطورية». ترجمها عن الفرنسية الكاتب والمترجم المغربي محمد بنعبود، وراجع الترجمة ونقحها ومهد لها بإضاءات نقدية الشاعر والأكاديمي العراقي المقيم في باريس كاظم جهاد.

كان جول لافورغ (1860-1887) في سن الخامسة والعشرين عندما قرر كتابة مجموعة قصصية أكملها وصدرت بعد رحيله بما يقرب من ثلاثة أشهر، إذ توفي عن مرض السل (الذي لم يكن له من علاج شاف في تلك الفترة) في سن السابعة والعشرين. هكذا فقد فيه الأدب موهبة عالية ونبوغاً مبكراً احترمه رحيلٌ مبكر على شاكلة لوتريامون وراديغيه وآخرين.

استند لافورغ في كتاباته هذه على تقليد مسرحي كان شائعاً في العصر الوسيط، كانت المسرحية فيه تدعى moralité، أي أمثولة، بمعنى مسرحية ذات مغزى أخلاقي.

جمع الكاتب هنا أساطير قديمة وحديثة، وأخضع للتفكيك روائع أدبية شهيرة (ويجدر ههنا التنويه بأن عنوان الكتاب قابل للترجمة إلى «أماثيل شهيرة» أيضاً). وجميع القصص تتمحور حول ثنائي ثابت، امرأة ورجل.