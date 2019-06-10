جائزة العويس للإبداع تكرّم إبراهيم بو ملحه وضاحي خلفان اليوم

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، تكرم اليوم ندوة الثقافة والعلوم إبراهيم بو ملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية بجائزة شخصية العام الثقافية في جائزة العويس للإبداع لعام 2019 الدورة (26)، كما تكرم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي لاستحقاقه جائزة أفضل وسيلة تواصل اجتماعي «تويتر»، وعوض بن حاسوم الدرمكي في جائزة أفضل فيديو توعوي، إلى جانب تكريم نخبة من الباحثين والمبدعين والفنانين في مختلف المجالات.

وتحرص ندوة الثقافة والعلوم عبر برامجها الثقافية والفنية المتنوعة على تقديم المبدعين والمبدعات والمتفوقين في مختلف المجالات، وإمتاع ذائقة متابعيها بتقديم أرقى الفنون والإبداعات حيث يتضمن الحفل فقرات من طرب الزمن الجميل ومنها عزف لمقطوعة موسيقية (مقدمة النهر الخالد) رائعة الموسيقار محمد عبدالوهاب، و«لمسات» تأليف عيد الفرج، و«ذكريات» تأليف محمد القصبجي. ويغني المطرب علي النيباري باقة من الإبداعات الموسيقية ومنها أغنية عيونك تجبر الخاطر. ويشدو المطرب أحمد الرضوان والفنان سيف العلي بنخبة من الأغاني الطربية.