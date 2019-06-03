«اللوفر أبوظبي» ينظم ورشة عمل عن التصوير الفوتوغرافي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن متحف اللوفر أبوظبي عن ورشة عمل خاصة بالتصوير الفوتوغرافي تمتد على يومين وتُقام بالتعاون مع استوديو التصوير في منارة السعديات، وذلك في إطار البرنامج الثقافي المترافق مع معرضه «العالم بعدساتهم: أولى الصور الفوتوغرافية». تُنظم ورشة العمل هذه في متحف اللوفر أبوظبي وفي استوديو التصوير في منارة السعديات في 7 و8 يونيو و5 و6 يوليو.

سيكتشف المشاركون، في يومهم الأول، أول معرض للصور الفوتوغرافية يُنظمه المتحف تحت عنوان «العالم بعدساتهم: أولى الصور الفوتوغرافية»، حيث سيطّلعون على التقنيات الأولية التي سبقت عصر التقنيات الرقمية في التصوير.

أما في اليوم الثاني، فسيتوجه المشاركون إلى استوديو التصوير في منارة السعديات، حيث سيحمضون صورهم باستخدام تقنيات اكتشفها أول المصورين في التاريخ.