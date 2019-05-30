ناصر الظاهري: «مقابسات رمضان» تحمل المتعة

المصدر: أبوظبي - باسل نصّار

تناولت جلسة رمضانية أقيمت مساء أول من أمس في المجمع الثقافي بأبوظبي، كتاب «مقابسات رمضان» للكاتب الإماراتي ناصر الظاهري، حيث تحدث الظاهري عن الأسباب التي دعته لإصدار الكتاب وتجربته الطويلة في كتابة العمود اليومي، وذلك بحضور الشاعر سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر في أبوظبي، وعدد من المثقفين. وقال الظاهري: أحببت أن أقدم سلسلة من المقالات التي تحمل المتعة والفائدة في آن .

ويقع «مقابسات رمضان» في جزأين يضمان بين طياتهما مجموعة مقالات كتبها الظاهري في عمود يومي تحت عنوان مقابسات رمضان على مدى السنوات الماضية. وتطرق الكاتب الإماراتي خلال الأمسية التي أدارتها بشاير المطيري، رئيسة تحرير مجلة «زهرة الخليج»، إلى سبب كتابته لهذه المقابسات.