راشد الشرقي يوجّه بإنشاء أرشيف ومنصة رقمية للفنون الشعبية

المصدر: الفجيرة- البيان

وجّه الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بإنشاء أرشيف متكامل ومنصة رقمية للفنون الشعبية والفنانين الإماراتيين، وقال : إننا نسعى من خلال هذا المشروع لتحقيق مستهدفات عام التسامح وخططه الاستراتيجية المدروسة التي وضعتها القيادة الرشيدة.

ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في المنطقة، فهو يوثق لمسيرة الفنون الشعبية، ويجمع أعمال الفنانين ويرصد ويوثق التراث المحلي، لاسيما في غياب الدراسات المتخصصة في المجال.

وسيتم عن طريق هذا المشروع حصر وجمع وتوثيق جميع أنواع الفنون الموسيقية ونوتاتها وتوزيعها بمنهجية علمية دقيقة، وتشمل كافة فنون الأداء وطرائق ممارستها وطبيعة الآلات المستخدمة والدراسات ذات العلاقة.