حبيب الصايغ يدعو اتحادات الكتاب العربية للاجتماع في القاهرة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

دعا الشاعر والكاتب الصحفي الإماراتي حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، اتحادات وروابط وأسر وجمعيات ومجالس الأدباء والكتاب العرب، الأعضاء في الاتحاد العام، لعقد الاجتماع الدوري لمجلس الاتحاد العام بالقاهرة، في الأيام الثلاثة الأولى من شهر أغسطس المقبل، في ضيافة اتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر والناقد د.علاء عبد الهادي.

وسيقدم الصايغ تقريراً مفصلاً للمجلس عن نشاط الأمانة العامة منذ انتهاء أعمال المؤتمر العام السابع والعشرين الذي عقد في أبوظبي في يناير الماضي، وحتى انعقاد المجلس، متضمناً أهم النشاطات التي قامت بها الأمانة العامة ومكاتب الاتحاد العام، كما سيعرض المشروعات الثقافية المخطط لإقامتها في الشهور الستة المقبلة، حتى انعقاد الاجتماع التالي، في ديسمبر 2019، والمقرر أن يعقد في المنامة.

وقال الأمين العام للاتحاد العام إن موضوع استقالة د. نضال الصالح، رئيس اتحاد الكتاب السوريين (اتحاد الكتاب العرب في سوريا)، واختيار رئيس جديد، سيكون على رأس جدول الأعمال.