«المُرتّل» يدخل مرحلة التحديات

المصدر: دبي ـ البيان

يجمع برنامج المسابقات «المُرتّل» المتخصص بأجمل صوت لتجويد القرآن الكريم، والذي انطلقت حلقاته مع أول أيام الشهر الفضيل على قناة سما دبي وإذاعة وتلفزيون نور دبي، بين الرؤية الدينية السمحاء والطابع الاجتماعي والإنساني، حيث يعد رؤية جديدة لبرنامج ديني هادف، يجمع بين الروحانيات وروح المنافسة الشريفة والفوز بجوائز معنوية ومادية.

ومنذ انطلاقة البرنامج تابع الجمهور منافسات المرحلة الأولى والثانية من البرنامج، الذي تتولى تحكيمه لجنة تضم نخبة من كبار القراء يتقدمهم مشاري العفاسي، وعبدالرزاق الدليمي، وأسامة الصافي، فيما يستمر المذيع أيوب يوسف في تقديم الحلقات الأساسية، والمذيع صلاح الشطي في تقديم كواليس الموسم الثاني من البرنامج الجديد.

وتأهل إلى نهاية مرحلة التحديات 12 مشتركاً، حيث تميزت الحلقة العاشرة من البرنامج، بتلاوة آيات من سورة «الإنسان» قبل أن تقرر اللجنة مغادرة محمد علي فروخ وحسين الطاهري من المنافسات، فيما شهدت الحلقة الحادية عشرة مغادرة سلطان صالح السامرائي، وفيصل حسين المعلمي، مع تلاوة المشتركين الأربعة لآيات من سورة «المرسلات»، وغادر منافسات الحلقة الثانية عشرة أسامة أبو الحسن كوكب، وحمزة الخالقي، بعد تلاوة المشتركين الأربعة لآيات من سورة «النبأ».

منافسة

وكانت مرحلة التصفيات الأولى التي أقيمت على مدار الحلقات الخمس الأولى، قد شهدت منافسة 25 مشتركاً بأصواتهم، حيث شهدت الحلقة الأولى من منافسات مرحلة التصفيات، تنافس كل من المشتركين: وتون محمود بونجاكو (23 عاماً) من كوسوفو، أسامة أبو الحسن كوكب (33 عاماً) من باكستان، سلطان صالح السامرائي (19 عاماً) من العراق، علاء الدين حمزة مغازي حنطور (35 عاماً) من مصر، عبد الله محمد حمد مبروك (30 عاماً) من الإمارات، على تلاوة بعض الآيات من سورة «الملك»، ليقوم أسامة الصافي بالضغط على رز الامتياز الأخضر لصالح المشترك المصري علاء الدين حمزة مغازي حنطور، ليتأهل إلى المرحلة قبل النهائية من البرنامج، فيما قررت لجنة تحكيم البرنامج مغادرة المشترك الإماراتي عبد الله محمد حمد مبروك المنافسات الأساسية والبقاء إلى الحلقة الخاصة بالفرصة الأخيرة.

تميز

وتميزت الحلقة الثانية، بمشاركة 5 مشتركين جدد قاموا بتلاوة بعض الآيات من سورة «نوح»، حيث شارك في هذه الحلقة كل من: إعجاز الرحمن هاشم (21 عاماً) من باكستان، أسامة مصطفى أبشينة (27 عاماً) من المغرب، أحمد إبراهيم حسن (32 عاماً) من مصر، حمزة الخالقي (24 عاماً) من المغرب، عبد الله مداليف (23 عاماً) من أوزبكستان، حيث لم تشهد هذه الحلقة استخدام زر الامتياز الأخضر، واقتصرت على قرار لجنة التحكيم الإعلان عن مغادرة المشترك المغربي أسامة أبشينة من المنافسات الأساسية.

وطلبت لجنة التحكيم في الحلقة الثالثة، من المشتركين ترتيل آيات من سورة «القلم»، بمشاركة كل من محمد علي فروخ (23 عاماً) من المغرب، ياسر عبد الحكيم بركات (35 عاماً) من مصر، خالد نور الحق مظهر (26 عاماً) من بنغلادش، الحسين الطاهري (27 عاماً) من المغرب، عبد الرؤوف العسيري (14 عاماً) من السعودية، ليقوم مشاري راشد العفاسي بالضغط على رز الامتياز الأخضر لصالح المشترك السعودي عبد الرؤوف العسيري، ليتأهل إلى المرحلة قبل النهائية من البرنامج، فيما قررت لجنة تحكيم البرنامج مغادرة المشترك المصري ياسر عبد الحكيم بركات، المنافسات الأساسية والبقاء إلى الحلقة الخاصة بالفرصة الأخيرة.

مشاركة

واقتصرت مشاركة المشتركين الجدد في الحلقة الرابعة على تلاوة بعض من آيات سورة «الحاقة»، وذلك بمشاركة كل من فيصل حسين المعلمي (29 عاماً) من الإمارات، عبد الصمد عبد الله المبروكي (29 عاماً) من المغرب، سامي بشري محمد (37) من مصر، أيوب التاقي (28 عاماً) من المغرب، آية الله أحمد شورى (30 عاماً) من إندونيسيا، حيث قررت لجنة التحكيم مغادرة المشترك الإماراتي فيصل حسين المعلمي، وانتقاله إلى حلقة الفرصة الأخيرة، في حين قام عضو لجنة التحكيم عبد الرزاق الدليمي بالضغط على الزر الأخضر لصالح المشترك الإندونيسي آية الله أحمد شورى، الذي ضمن الانتقال إلى المرحلة قبل النهائية.

وحملت الحلقة الخامسة والأخيرة من مرحلة التصفيات مشاركة كل من: أيوب زروال (25 عاماً) من المغرب، هه لو أمين شريف (30 عاماً) من العراق، حسين الحمادي (46 عاماً) من الإمارات، أحمد عبد السلام بوقديدة (28) عاماً من المغرب، واختتم المشترك محمد نبيل عبد الناصر (19 عاماً) من الهند، تلاوة آيات من سورة «المعارج»، قبل أن يعلن المذيع أيوب يوسف عن مغادرة المشترك الإماراتي حسين الحمادي منافسات هذه الحلقة.

متابعة

ومع انتهاء تصفيات المرحلة الأولى، شهدت الحلقة السادسة، متابعة الجمهور لحلقة الفرصة الأخيرة، حيث اجتمع المشتركون الخمسة، الذين تم استبعادهم في المرحلة الأولى، للمنافسة كفرصة أخيرة قبل الإعلان عن تأهل مشترك واحد بحسب قرار لجنة التحكيم، حيث تبارى في هذه الحلقة 5 مشتركين، وليقدم كل من المشتركين: عبد الله محمد حمد مبروك من الإمارات، أسامة مصطفى أبشينة من المغرب، ياسر عبد الحكيم بركات من مصر، فيصل حسين المعلمي من الإمارات، حسين الحمادي من الإمارات، آيات من سورة «الجن»، قبل أن يتم الإعلان عن فوز المشترك الإماراتي فيصل حسين المعلمي بحلقة الفرصة الأخيرة والتحاقه ببقية المشتركين المتأهلين.

18

شهدت مرحلة التحديات في البرنامج تنافس 18 مشتركاً بأصواتهم للتأهل إلى مرحلة النهائيات، حيث شهدت الحلقة السابعة اختيار لجنة التحكيم المشترك المغربي أيوب زروال من المغرب، والمشترك الكوسوفي وتون محمود بونجاكو لمغادرة المنافسات، بعد التنافس على تلاوة آيات من سورة «المزمل»، فيما تميزت الحلقة الثامنة بتلاوة المشتركين الستة بعض الآيات من سورة «المدثر»، حيث قررت لجنة التحكيم مغادرة كل من المشترك الأوزبكستاني عبد الله مداليف، والمشترك الهندي محمد نبيل عبد الناصر، من المنافسات الأساسية، بينما غادر في الحلقة التاسعة، كل من المشترك المصري سامي بشري محمد، والمشترك المغربي أيوب التاقي منافسات هذه الحلقة، التي تميزت بتلاوة بعض من الآيات من سورة «القيامة».