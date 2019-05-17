أنشطة ثقافية مختلفة ضمن برنامج "رمضان في الحصن"https://t.co/4lLKCaIhUp@QasrAlHosn#صحيفة_ذكية#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/vX5RnCyI3w— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 17, 2019
تقام على مدى يومين في أركان الحصن أنشطة ثقافية مختلفة ضمن برنامج "رمضان في الحصن" والذي يبدأ مساء السبت، من ضمنها العروض التقليدية والتعليمية الحية، الأطباق الإماراتية التقليدية والمطاعم ومُلتقى للمصممين الإمارتيين والحرفيين في سوق بيت الحرفيين.
وتقام الأنشطة يومي 18و 19 مايو ، الساعة 9:00 مساءً – 1:00 بعد منتصف الليل.