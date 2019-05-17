المصدر: البيان الالكتروني

تقام على مدى يومين في أركان الحصن أنشطة ثقافية مختلفة ضمن برنامج "رمضان في الحصن" والذي يبدأ مساء السبت، من ضمنها العروض التقليدية والتعليمية الحية، الأطباق الإماراتية التقليدية والمطاعم ومُلتقى للمصممين الإمارتيين والحرفيين في سوق بيت الحرفيين.

وتقام الأنشطة يومي 18و 19 مايو ، الساعة 9:00 مساءً – 1:00 بعد منتصف الليل.