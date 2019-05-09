تكريم خالد الظنحاني في مجال الإبداع

المصدر: الفجيرة - البيان

منح المنتدى الدولي للإبداع التابع للرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي في فرنسا، الأديب الإماراتي خالد الظنحاني، رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية لقبي «سفير دولي للإبداع» و«فارس الإبداع العربي»، وذلك في الحفل الختامي للملتقى الرابع للإبداع الذي أقيم في فندق سيتي سيزنز بدبي، بحضور الدكتور عادل النويشي، رئيس المنتدى الدولي للإبداع، والدكتور سيف المعيلي، رئيس الملتقى، ونخبة من المفكرين والمثقفين والإعلاميين.

وتوجه الظنحاني بالشكر على التكريم الذي جاء من قبل المنتدى الدولي للإبداع التابع للرابطة الدولية بفرنسا، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به هذه المؤسسة في نشر ثقافة المعرفة والفكر للجمهور الإماراتي، علاوة على إسهاماتها المتميزة في تطوير العمل الإبداعي على المستويين العربي والدولي.