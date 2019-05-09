رمضان في «اللوفر أبوظبي».. رؤية ومعرض

يحتضن متحف اللوفر أبوظبي العديد من الفعاليات الرمضانية خلال الفترة من 8 إلى 23 مايو الجاري، منها: رمضان في متحف اللوفر أبوظبي ورؤية معرض «رامبرانت وفيرمير والعصر الذهبي الهولندي»، ومعرض جديد: العالم بعدساتهم: أولى الصور الفوتوغرافية 1896 – 1842، وعطلة نهاية الأسبوع العائلية، وقبل الصيف: اكتشف متحف اللوفر عبر التجديف بقوارب الكاياك، وعروض أفلام عطل نهايات الأسبوع في رمضان، كل جمعة وسبت خلال شهر رمضان.

وفي فعالية آخر فرصة قبل الصيف للتجديف بقوارب الكاياك في المواعيد التالية: الجمعة والسبت| 10 صباحاً، 12 ظهراً، 2 بعد الظهر، 4 بعد الظهر، 5.30 مساءً | 6 أعوام وما فوق | 120 درهماً للشخص الواحد، تأمّل روعة هندسة المتحف المعمارية والمشهد المحيط به وأنت تتهادى على أمواج بحر العرب. استمتع بجولة على قارب الكاياك لتكتشف أسرار الهندسة المعمارية المذهلة من منظور مختلف.

لا تتطلّب هذه التجربة الشيّقة خبرة مسبقة. مدة الجولة 60 دقيقة. سيرافق الزوار مدرّبون متخصّصون ويعطونهم تعليمات عن السلامة والتجديف قبل بداية الجولة.

وفي شهر رمضان الفضيل سيفتح المتحف أبوابه حتى منتصف الليل في 15 و16 و17 مايو، وحتى الساعة 1 بعد منتصف الليل في 18 مايو. كما سيفتح مقهى المتحف أبوابه للزوار في شهر رمضان، ويقدّم قائمة إفطار خاصة. وغير ذلك من فعاليات.