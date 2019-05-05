«ساعة قراءة».. جديد مبادرات «مهام شرطة أبوظبي»

المصدر: أبوظبي- البيان

نظم قطاع المهام الخاصة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مبادرة «ساعة قراءة»، والتي شملت الكثير من الفعاليات القيمة التي تدعم سلوك القراءة؛ بهدف ترسيخ قيمة القراءة في قطاع المهام الخاصة بشكل مستدام، وذلك في بادرة حضارية لمشاركة العنصر الميداني لتطوير القدرات المعرفية الثقافية والمنجزات الفكرية، والتي تهدف إلى دعم تنمية الموارد البشرية، والمساهمة في بناء القدرات الذهنية والمعرفية، ودعم الإنتاج الفكري.

وأكد اللواء علي خلفان الظاهري، مدير قطاع المهام الخاصة، حرص شرطة أبوظبي على المساهمة في تنفيذ المبادرات الوطنية، حيث جاءت «ساعة قراءة»، كمبادرة وطنية تشجيعاً للموظفين على توسيع معارفهم، والنهل من العلوم والمعارف في شتى التخصصات الفكرية والعلمية، إلى جانب تنمية الثقة بالنفس وزيادة الكفاءة في إنجاز الأعمال، والاطلاع على ثقافات متعددة ومختلفة.