جمعة الماجد يستقبل رئيس أساقفة حلب للروم الكاثوليك

المصدر: دبي ـ البيان

استقبل جمعة الماجد رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، نيافة المطران يوحنا جنبرت، رئيس أساقفة حلب للروم الكاثوليك، حيث جاءت هذه الزيارة بهدف الاطلاع على تجربة المركز في الحفاظ على المخطوطات والكتب والدوريات النادرة.

واطلع نيافة المطران يوحنا جنبرت خلال الزيارة على تفاصيل معمل الترميم التابع للمركز، وطرق التعقيم والتنظيف الجاف، والترميم الآلي واليدوي، وتصنيع الورق الخاص بالمخطوطات، كما زار المعمل الرقمي، والمكتبات الخاصة وقسم الكتب الخاصة بدراسة الإلهيات المسيحية، واطلع على نماذج من الكتب النادرة، التي يعود تاريخ نشرها إلى القرن التاسع عشر، كما زار قسم خدمات الباحثين. وبحث جمعة الماجد مع الضيف عدداً من القضايا الثقافية، التي تتعلق بالمحافظة على المخطوطات والعناية بترميمها وتصويرها وإتاحتها ليطلع عليها كل باحث.