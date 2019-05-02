حقائق معمارية باهرة عن قصر الوطن

المصدر: البيان الالكتروني

مَعلمٌ جديدٌ أضيف إلى العديد من المعالم الثقافية والسياحية المنتشرة في دولة الإمارات مع افتتاح قصر الوطن أمام الجمهور في شهر مارس الماضي. إذ يمثل القصر، الذي يحتضنه مجمع قصر الرئاسة في أبوظبي، رافداً يُثري الحصيلة المعرفية لدى زواره، ويشكل أيضاً جسراً للتواصل الحضاري بفضل ما يجمعه من معلومات تاريخية ومعرفية وإنسانية ومعمارية.

فمن خلال تصميمه وحده، يعكس قصر الوطن التراث المعماري العربي برؤية معاصرة تتناسب مع القرن الحادي والعشرين. لذلك جمعنا لك في ما يلي بعض الحقائق المعمارية البارزة التي يجب أن تعرفها عن هذا المعلم الثقافي والسياحي.



1. يعكس قصر الوطن جماليات فن العمارة العربي عبر الأنماط والزخارف والأشكال الهندسية والألوان المستوحاة من طبيعة المنطقة. وقد استُخدم فيه 5,000 شكل هندسي وطبيعي ونباتي متنوع مستوحى من طبيعة العالم العربي.

2. صُنعت أبواب القصر من خشب القيقب الصلب والذي تم اختياره لمتانته ولونه الفاتح. واللافت أن الأبواب محلاة بالذهب الفرنسي عيار 23 قيراط، وتم نقش الرسوم عليها يدوياً، علماً أن صُنع كل باب استغرق 350 ساعة.

3. تتميز القاعة الكبرى في قلب قصر الوطن بطول وعرض يبلغان 100 متر. وتضم القاعة إحدى أكبر القباب في العالم التي يبلغ قطرها 37 متراً.

4. في القاعة الكبرى كذلك، تم اعتماد تصميم هندسي يستند إلى تقسيم الجدران ضمن ثلاثة مستويات بهدف إظهار هيكل القاعة؛ فالمستوى الأول بعلو 6.1 متر، والثاني 15.5 متراً، والثالث 21 متراً.

5. يقع قصر الوطن ضمن مجمع قصر الرئاسة الذي تبلغ مساحته 380 ألف متر مربع. وقد بُنيت واجهة القصر من الجرانيت الأبيض والحجر الجيري الذي يدوم لمئات الأعوام، وقد اختير اللون الأبيض باعتباره رمزاً للنقاء والسلام.



5 أسباب ستدفعك لزيارة هذا المعلم الثقافي في أقرب فرصة



حالما تدخل قصر الوطن، سيذهلك تصميمه الفريد الذي استُخدم فيه 5,000 شكل هندسي وطبيعي ونباتي متنوع مستوحى من طبيعة المنطقة. وفي المائدة الرئيسية، التي تعكس كرم الضيافة الإماراتية في ما يقدَّم لممثلي الدول الشقيقة والصديقة، ستكتشف عن قرب 149,000 قطعة فضية وكريستالية مصممة خصيصاً لقصر الوطن، إلى جانب المجموعة الخاصة من الهدايا الدبلوماسية المقدمة إلى الدولة.

تعرف إلى بعض من أندر المخطوطات في العالم

يمكنك في بيت المعرفة اكتشاف مجموعة واسعة من القطع الأثرية والمخطوطات التي تستعرض تاريخ الكتب في العالم العربي والمساهمات العربية في الحضارة الإنسانية في مختلف المجالات، أبرزها مخطوطة برمنجهام للقرآن الكريم، ومخطوطة أطلس في علم الفلك، وغيرها الكثير. وتماشياً مع عام التسامح، يعرض القصر الكتب السماوية الثلاثة، وهي القرآن الكريم والإنجيل ومزامير داوود، جنباً إلى جنب.

اكتشف مصدراً قيّماً للمعرفة والكتب

يضم قصر الوطن مكتبة القصر التي تعتبر وجهة أساسية للباحثين وطلاب المعرفة لاكتساب المعلومات في مختلف المجالات العلمية والثقافية، ضمن أجواء من الراحة والهدوء. وتحتوي المكتبة مجموعة متميزة تشمل أكثر من 52,151 مخطوطة وكتاب (ويُتوقع أن يصل عددها إلى 100 ألف)، ويصل إجمالي العناوين فيها إلى 40,955، ناهيك عن المكتبة الرقمية التي تحتوي على 16 مليون مادة متنوعة.

تمتع بعرض ضوئي متميز عند غروب الشمس

تضم الجولات في قصر الوطن عرضاً ضوئياً وصوتياً بعنوان "The Palace in Motion"، يُعرض على واجهة القصر، ويستعرض مسيرة التقدم في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر رحلة مرئية من ثلاثة فصول تنتقل بالزائر من تاريخ الدولة العريق، إلى حاضرها المشرق، ورؤيتها لمستقبل أكثر ازدهاراً. ويمكنك مشاهدة العرض يومياً في تمام الساعة 7.30 مساءً لمدة 15 دقيقة.

اتبع هذه النصائح لتستمتع بجولة مثالية في قصر الوطن

منذ افتتاح قصر الوطن للزوار في مجمع قصر الرئاسة في أبوظبي في شهر مارس الماضي، أصبح هذا المَعلم الثقافي من أبرز الوجهات السياحية هذا الصيف، إذ تجد فيه كامل المقومات لتحظى بوقت مفيد وملهم وممتع في آن. ولتتمتع بجولة مثالية، احرص على اتباع النصائح الآتية، التي ستساعدك على شراء تذاكرك، وكذلك على تحديد أوقات الزيارة الأنسب والاطلاع على أبرز المميزات التي لا يجب أن تفوتها.



أولاً، لتجنب الانتظار في الطابور، ننصحك بشراء تذاكرك عبر الإنترنت في وقت سابق لزيارتك من خلال الموقع https://www.qasralwatan.ae/ar/booking. ويمكنك الاختيار ما بين تذكرة القصر والمنتزه أو تذكرة المنتزه فقط بحسب اهتماماتك.

ثانياً، خطّط جيداً لوقت زيارتك، فالقصر يفتح أبوابه من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 8:00 مساءً. ويمكنك ركن السيارة بسهولة في أحد المواقف المجاورة. وخُذ بعين الاعتبار وقت السفر، إذ ستحتاج لحوالى الساعة وعشرين دقيقة لتصل إلى قصر الوطن من دبي بالسيارة، ولعشرين دقيقة من وسط أبوظبي، ولأربعين دقيقة من جزيرة ياس.

ثالثاً، لا تفوّت فرصة دخول بيت المعرفة، حيث يمكنك الاطلاع على مجموعة واسعة من القطع الأثرية والمخطوطات التي تستعرض تاريخ الكتب في العالم العربي والمساهمات العربية في الحضارة الإنسانية في مختلف المجالات.

واحرص أيضاً على المرور بقاعة روح التعاون حيث تتم استضافة القمم واللقاءات الرسمية، وكذلك المائدة الرئيسية التي تضم 149 ألف قطعة فضية وكريستالية، ومعرض الهدايا الرئاسية حيث ستتعرف على مجموعة خاصة من الهدايا الدبلوماسية المقدمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

رابعاً وأخيراً، ابقَ في القصر حتى غروب الشمس حوالى الساعة 7:30 مساءً لتتمكن من مشاهدة العرض الضوئي والصوتي "The Palace in Motion" الذي يستعرض مسيرة التقدم في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر رحلة مرئية تنتقل بالزائر من تاريخ الدولة العريق، إلى حاضرها المشرق، ورؤيتها لمستقبل أكثر ازدهاراً. ثم خُذ جولة قصيرة واستمتع بجمال الحدائق المحيطة بالقصر.

6 حقائق باهرة لم تعرفها عن قصر الوطن

في ما يلي أبرز الحقائق التي يجب أن تعرفها عن قصر الوطن، والتي تجعل من زيارته تجربةً ثقافيةً لا مثيل لها.

1.تحتضن قاعة بيت المعرفة في قصر الوطن مجموعة من المخطوطات النادرة من مختلف أنحاء العالم العربي، وتشمل مخطوطة برمنجهام للقرآن الكريم، ومخطوطة أطلس في علم الفلك، وشرح لامية الزقاق الخاصة بفقه القضاء وأصول المحاكمات.



2.تشكل مكتبة القصر وجهة مثالية للطلاب والباحثين، إذ تضم 52,151 مخطوطة وكتاب، ويُتوقع أن يصل عدد المخطوطات فيها إلى 100 ألف. كما يصل إجمالي العناوين في المكتبة إلى 40,955، ناهيك عن المكتبة الرقمية التي تحتوي على 16 مليون مادة متنوعة.

3.يُعرض في بيت المعرفة أول خريطة عصرية للجزيرة العربية من عام 1561، ويُعتقد بأنها أول خريطة تحمل اسم إمارة أبوظبي، إلي جانب موسوعة "التاريخ الطبيعي" التي قام بجمعها الباحث الروماني بلينيوس الأكبر.

4.تماشياً مع عام التسامح، يَعرض قصر الوطن الكتب السماوية الثلاثة، وهي القرآن الكريم والإنجيل ومزامير داوود، جنباً إلى جنب.



5.تضم المائدة الرئاسية 149,000 قطعة فضية وكريستالية مصممة خصيصاً لقصر الوطن، إلى جانب ما سيتمكن الزوار من اكتشافه ضمن المجموعة الخاصة من الهدايا الدبلوماسية المقدمة إلى الدولة.

6. تضم الجولات عرضاً ضوئياً وصوتياً بعنوان "The Palace in Motion"، يستعرض مسيرة التقدم في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر رحلة مرئية تنتقل بالزائر من الماضي إلى الحاضر ثم المستقبل.