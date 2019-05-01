الكعبي تطلق بوابة الشعر الشعبي احتفاء بمئوية «بن عتيج»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، بوابة الشعر الشعبي في الموسوعة الشعرية التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وذلك بمناسبة الاحتفاء بمئوية الشاعر سعيد بن عتيج الهاملي.

جرى إطلاق البوابة، أمس، في جناح دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2019، بحضور عبدالله ماجد آل علي المدير التنفيذي لدار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسعيد حمدان الطنيجي مدير إدارة النشر بالدائرة.

وأشادت معاليها بأهمية هذه المنصة في دعم الإبداع الشعري والتعريف برموزنا الأدبية والشعرية، واختيار توقيت إطلاقها ونحن نحتفي بمئوية الشاعر الكبير سعيد بن عتيج الهاملي.

الموسوعة الشعرية متاحة إلكترونياً للجمهور، ويتم تحديثها بشكل يومي، وتعد أهم وأكبر قاعدة تقنية للشعر العربي، وتضم أكثر من أربعة آلاف ديوان لشعراء الفصحى من مختلف العصور وأكثر من مليوني بيت شعر.

من جهة أخرى، نظمت الموسوعة الشعرية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أمس، ندوة حوارية احتفاء بمئوية الشاعر الفارس «سعيد بن عتيج الهاملي» ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2019، بمشاركة الشاعر والباحث سلطان العميمي، والشاعر سالم أبو جمهور والشاعر سلطان الطنيجي، وقد افتتحت الندوة التي أدارها الشاعر مؤيد الشيباني بمقطع صوتي لقصيدة من قصائد الشاعر المحتفى به بصوت الشاعر سلطان الطنيجي.