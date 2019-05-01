«أبوظبي للكتاب» يحتفي بالإبداع و«التسامح»

المصدر: أبوظبي - البيان

واصلت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تنظيم برامج ثقافية تفاعلية منوعة في اليوم السادس الختامي من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2019، ركزت على تقديم فعاليات فنية إبداعية تضمنت عروض فرق الكورال والمسرحيات الهادفة التي تحاكي في مضمونها قيم التسامح، فضلاً عن تنظيم جلسات وورش عمل تفاعلية متخصصة بالقصص المصورة للأبطال الخارقين والشخصيات الكرتونية الشهيرة.

وقد شهد ركن القصص المصورة، فعالية خاصة بشخصية البطل الخارق «أكوا مان» ذات الشعبية الكبيرة حول العالم، حيث اجتذب الركن زوار المعرض من الفئات العمرية المختلفة وخاصة الأطفال والناشئة، المحبين لهذه الشخصية البطلة من شخصيات أبطال القصص المصورة الخارقين.

وأتاح ركن القصص المصورة للأطفال وأولياء أمورهم الاستمتاع بمشاهدة العروض العديدة للقصص المصورة والرسوم المتحركة، والمشاركة أيضاً بالعديد من ورش العمل التفاعلية حول كيفية تأليف القصص المصورة الخاصة بهم، من خلال تعليمهم أساليب التأليف خاصةً في مجال القصص القصيرة.

كما تضمنت فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب فعاليات متعددة الفنون للاحتفاء بعام التسامح، حيث شهدت المنصة الرئيسية للمعرض عروضاً خاصة قدمتها مدارس وجامعات وفرق كورال وفرق مسرحية توافدت من مدارس أبوظبي الذين اجتمعوا معاً لتأدية فقرات فنية قصيرة حول قيم التسامح، في مشهد يرسخ التكامل بين الموسيقى والغناء والمسرح والرقص.