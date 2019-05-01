المصدر: أبوظبي - وام

نظمت أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية من خلال جناح اللجنة في المعرض حفل توقيع معجم «الرمسة الإماراتية باللغة الصينية» الذي أعده حنان الفردان وعبد الله الكعبي.

وقال عبد الله الكعبي وحنان الفردان، مؤسسا معهد الرمسة لتعليم اللهجة الإماراتية، إن المعجم هو الرابع من نوعه، حيث تم سابقاً طباعة معاجم الرمسة بالإنجليزية والكورية والإيطالية. وشهد الجناح توقيع معجم الرمسة الإماراتية باللغة الإيطالية الذي طبع في وقت سابق وتم توزيعه، وذلك بحضور الباحث الإيطالي نيكولاص كوراتو الذي شارك في إعداد المعجم باللغة الإيطالية إلى جانب حنان الفردان وعبد الله الكعبي.