«زايد للدراسات والبحوث» يواصل الاحتفاء بجديده

المصدر: أبوظبي - وام

شهد جناح نادي تراث الإمارات في المعرض حفل توقيع كتاب «الفلكلور في مجتمع الإمارات.. الأصالة والتنمية» د.إبراهيم أحمد ملحم نظمه مركز زايد للدراسات والبحوث الذي قدم الكتاب ضمن مجموعة من الإصدارات التراثية الجديدة احتفى بإشهارها ضمن البرنامج الثقافي خاص بالمعرض.

حضرت حفل التوقيع الشيخة ميسون القاسمي، التي تحدثت حول أهمية الكتاب في خدمة التراث ومختلف جوانبه، كما تحدث أيضاً كل من الدكتور غسان الحسن والدكتور راشد أحمد المزروعي بعدما عرض د.إبراهيم ملحم إيجازاً لمضمون كتابه وللدوافع التي قادته إلى إثراء المكتبة العربية بهذا الكتاب.