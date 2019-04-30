الأدب الهندي مسك ختام البرنامج الثقافي

المصدر: أبوظبي- البيان

واصلت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي تقديم فعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة، ضمن البرامج المرافقة لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2019، الذي انطلق في 24 أبريل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويختتم اليوم. وركزت جلسات اليوم الخامس من المعرض، التي تعتبر آخر أيام البرنامج الثقافي، على الأدب والثقافة الهندية التي تعتبر الدولة ضيف الشرف للمعرض، من خلال مشاركة واسعة من كتاب وأدباء وإعلاميين مقيمين في الدولة أو جاؤوا من خارجها.

فتاة العرب

وشهد المعرض إقامة فعالية خاصة لتكريم الشاعرة الراحلة عوشة بنت خليفة السويدي «فتاة العرب» الشخصية المحورية للمعرض، بمشاركة الدكتورة رفيعة غباش كاتبة السيرة الذاتية للشاعرة عوشة، والأديب الإماراتي ناصر الظاهري، وقدمت الجلسة إيزابيل أبو الهول.

ومثلت الجلسة مبادرة لتكريم الشاعرة الراحلة عوشة بنت خليفة السويدي، التي تعتبر أحد الرموز الأدبية الإماراتية، حيث كشفت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي بالتعاون مع قناة بينونة الفضائية عن إنتاج برنامج وثائقي يستعرض مسيرة الشاعرة الراحلة ويقدم قراءة لمنجزها الحضاري والعمل على ايصاله إلى الجمهور الواسع.

فعاليات

وشهدت فعاليات اليوم الخامس من المعرض، أمسية شعرية شارك فيها كل من، الشاعر العالمي بن أوكري، والشاعرة الإماراتية الموهوبة عفراء عتيق، والشاعرة اللبنانية زينة هاشم بيك، والشاعر الأيرلندي فرانك دولاجان، والشاعر الإماراتي الدكتور طلال الجنيبي.

قيم

من جانب آخر، شارك الكاتب بيراد راجام ياجنيك في جلسة بعنوان «استكشاف حياة المهاتما غاندي»، حيث ناقش قضايا السلام واللاعنف، التي عالجها في كتابه الذي يحمل نفس العنوان. ومن الهند أيضاً، شارك الأديب الهندي الشهير مانوج داس في جلسة بعنوان «الهند صغيرتي»، التي شهدت نقاشاً مع الكاتب الصحفي الهندي غوبالا كريشنان، الذي يعيش في دولة الإمارات حول القيم الهندية.