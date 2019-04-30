«محمد بن راشد للمعرفة» تشارك بفاعليات متميزة

المصدر: دبي - البيان

نظَّمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ضمن مشاركتها في معرض أبوظبي للكتاب، مجموعة من الفعاليات، التي حظيت باهتمام وحضور جماهيري كبير.

وفي هذا الإطار أطلقت المؤسَّسة «نادي برنامج دبي الدولي للكتابة»، وذلك بحضور جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة وفريق البرنامج، ومشاركة منتسبيه عن مختلف فئاته.

ويهدف النادي إلى توفير منصة حيوية للتواصل المباشر بين جميع أعضائه، وتقديم مجموعة من التسهيلات والدعم لهم من قِبَل المؤسَّسة، سعياً إلى تعزيز دورهم ككتّاب في الحراك الثقافي بالدولة.

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وشهد جناح المؤسَّسة في المعرض، تنظيم مجموعة من حفلات توقيع إصدارات منتسبي البرنامج، حيث تمَّ توقيع إصدارات «ورشة أدب الطفل» وكتاب «فن المغامرة» للكاتب أسامة بن سعيد.