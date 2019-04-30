العلماء: الإمارات تسخر الذكاء الاصطناعي لرفاه المجتمع والإنسان

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

أشار معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، إلى العديد من الدراسات التي تقول إن الإمارات من أكثر الدول التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في العالم. وقال: وضعت القيادة الرشيدة في الإمارات، رؤية واضحة بأن الذكاء الاصطناعي يجعل الحكومة أكثر كفاءة، لافتاً أن الدولة تركز على تسخيره في سعادة ورفاه المجتمع والإنسان.

جاء ذلك خلال محاضرة معاليه بعنوان «مستقبل الإنسان»، مساء أول من أمس، في جناح مؤسسة بحر الثقافة بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يختتم اليوم.

قطاعات رائدة

استهل معالي عمر بن سلطان العلماء محاضرته بالتأكيد على أن الفارق بين الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، هو أن الأخير يمس كل القطاعات.

وقال معاليه: نحن في الإمارات نرى أن الطريقة الأمثل في هذه الاستباقية بهذا المجال في التشريعات والعمل بشكل منظم للوصول إلى الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة، بما يؤهلنا للتحكم بالمستقبل.

وأضاف: هذا التوجه جعل دولة الإمارات محط أنظار دول العالم، في مجال تطوير العمل من خلال تسخير الذكاء الاصطناعي. وتابع: هناك قطاعات رائدة في الإمارات مثل السياحة، ونريد تسخير الذكاء الاصطناعي لتطوير هذه القطاعات. واستطرد: وهناك قطاعات ستكون بحاجة للذكاء الاصطناعي لتتطور، مثل قطاع الطب.

وذكر: هناك دول متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن لدينا المرونة في حكومتنا وإصرارنا وعزيمتنا والتوجه الواضح الذي وضعته قيادتنا ويقوم على استثمار الكفاءات البشريّة الموجودة في الدّولة، وذلك يمكن أن يساهم في جلب المزيد من الاستثمارات إلينا في هذا المجال.

تحولات تاريخية

وقال معالي العلماء: يستخدم الذكاء الاصطناعي يستخدم بشكل يومي في هواتفنا الذكية وفي منصات التواصل الاجتماعي، ويدخل في حياتنا بطريقة لم نتوقعها من قبل، مثل السيارات الذاتية القيادة و«الروبوتات»، لافتاً إلى أن أي نظام قادر ويتفاعل مع المتغيرات التي حوله هو نظام ذكاء اصطناعي.

وقال العلماء: لقد استخدمنا في الإمارات الذكاء الاصطناعي لتشخيص مرض السل، الذي يعتبر أكثر انتشاراً في العالم، حيث يموت في السنة الواحدة أكثر من مليوني شخص من هذا المرض. وأضاف: توصلنا لتشخيص المرض بدقة 95% وهي أكثر من دقة أي طبيب، وبسرعة تشخيص أقل من ثانية.

متحف المستقبل

قال معالي عمر بن سلطان العلماء: كل الدول تعمل على بناء متاحف للتراث وهو أمر جيد، ولكن تتوجه قيادتنا على إلهام الناس للمستقبل، وتقدم لهم في «متحف المستقبل» أفضل تخيل للمستقبل بشكل إيجابي، وبطرح غير تقليدي سيعيشون المستقبل الذي سنصل إليه، كما يطرح المتحف يطرح أسئلة أخلاقية مهمة بحياة البشر في ظل وجود الذكاء الاصطناعي.