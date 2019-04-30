نهيان بن مبارك يتفقد معرض أبوظبي الدولي للكتاب

المصدر: أبوظبي - البيان

تفقد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته التاسعة والعشرين، الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الفترة من 24 ويختتم اليوم، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

تجول معاليه في أروقة المعرض والأجنحة المشاركة، برفقة نافديب سوري سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات، بصفتها الدولة ضيف الشرف في المعرض.

واطلع معاليه خلال الجولة على فعاليات الجناح الهندي وما يتضمنه من مجموعة الأنشطة الأدبية والثقافية والفنية، واطلع على الإصدارات التي تسلط الضوء على التاريخ المشترك بين الهند والمنطقة العربية على مر التاريخ، وإسهاماتها في التاريخ والثقافة العربية.

وتعرف معاليه خلال الزيارة على تفاصيل المشاركات المحلية والعربية والعالمية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يعد من أكثر معارض الكتب تنوعاً في المنطقة، مستطلعاً ما تقدّمه الأجنحة المشاركة من إصدارات ومبادرات قرائية وفعاليات تستهدف جميع الفئات العمرية، وتساهم في التعريف بالتراث الوطني والإرث الثقافي للدول المشاركة. كما اطلع على مبادرات ومشاريع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الرامية إلى تفعيل المشهد الثقافي، ودعم الوصول إلى المعرفة، وجعل القراءة ممارسة يومية في حياة الأفراد.